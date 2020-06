Zó val je langzaam maar gestaag gemiddeld 1 pond per week af!

In een tijd waarin alles om gezond blijven draait, zit je goed met het Mediterrane dieet, in 2020 voor het tiende jaar achter elkaar uitgeroepen tot de beste manier van eten om je lijf optimaal te laten functioneren. Wat eet je precies? Veel verse groenten, fruit, noten, peulvruchten, volle granen, magere zuivelproducten, olijfolie, verse vis en alcohol zeer met mate.

Het komt neer op puur eten met veel vezels en vitaminen, goede vetten en weinig vrije suikers (snoep, snacks, koekjes). Goed gevoed zijn gaat snack-attacks tegen, zodat het beter vol te houden is en het Mediterrane dieet staat ook nog eens bovenaan de lijst als het gaat om een verminderd risico op diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, parkinson en alzheimer, het makkelijkste dieet om te volgen én gezond te eten.

Hoe werkt het?

Je vindt hier een weekmenu ter inspiratie. Thee, koffie en water zoveel als je lust, twee keer per week één glas rode wijn mag als je daar zin in hebt (maar liever niet). De gangen zijn onderling uit te wisselen. Per dag kom je uit op 1400-1500 calorieën, waardoor je gemiddeld 1 pond per week afvalt. Het is niet bedoeld om in twee weken 20 kilo lichter te zijn (van dat soort diëten word je op termijn meestal alleen maar dikker) maar om goed te eten, zonder honger je werk te kunnen doen en op een verantwoorde manier wat af te vallen. Tenzij anders aangegeven zijn de porties voor één persoon.

Portiecontrole

Slechte voeding op z’n tijd is heus niet zo erg, slechte porties wel. Eigenlijk kun je alles eten, als je van de niet zo gezonde dingen gewoon niet te veel eet (en hooguit eens per week). Als richtlijn hebben we weekmenu’s opgesteld in de VROUW Glossy van juni. Daarbij staan hoeveelheden, maar je kunt ook uitgaan van je hand voor portiecontrole die ook in de Glossy uitgebreid wordt uitgelegd.

