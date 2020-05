Hetty (32) heeft brandwonden: Ik dacht lang dat ik geen kind kon dragen

Hetty 36 weken zwanger Ⓒ Jan van Beijnhem

In haar pubertijd dacht Hetty (32) dat ze geen kinderen zou kunnen dragen door de brandwonden op haar romp. In haar derde levensjaar raakte ze namelijk voor 38 procent verbrand, nadat een spelletje met de buurkinderen flink uit de hand liep. Maar wat betreft het krijgen van kinderen bleek niets minder waar: Hetty is inmiddels moeder van twee gezonde dochters, Anna (3) en Joëlle (1).