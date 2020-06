Een kind met snottebel weigeren... Hoe (on)eerlijk is dat?

Kinderopvangcentra en basisscholen zijn sinds een paar weken weer volledig open. Toch is de situatie voor kinderen niet zoals voorheen. Door alle corona-angst is er namelijk angst voor verspreiding door kinderen ontstaan, met als gevolg dat als kinderen verkoudheidsverschijnselen vertonen, zij geweigerd kunnen worden bij de kinderopvang.

Volgens Gjalt Jellesma, voorzitter van de kinderopvangorganisatie BOinK, worden er te veel kinderen wegens ’coronasymptomen’ geweigerd. Dit is volgens hem een gevolg van de angst die er heerst voor verspreiding van het coronavirus.

Protocol

Sinds de kinderopvang weer is geopend, bestaat er een protocol waar kinderopvangcentra zich aan dienen te houden. Dit protocol is sinds kort versoepeld, maar feit blijft: toont een kind verschijnselen dan moet het kind thuisblijven. Het is dan voor de ouders een optie om een coronatest te doen. Als er negatief getest wordt, zou het kind zonder problemen weer naar de kinderopvang mogen. Wegens de impact van zo’n procedure voor kinderen wordt volgens Jellesma zo’n test echter vaak geweigerd door de ouders en in een interview geeft hij aan dat zelfs bij het negatief testen op corona kinderen weleens geweigerd worden.

Langdurig verkouden

Sommige kinderen hebben in hun eerste levensjaren permanent een snottebel. Mogen die dan, tot het gevaar rondom corona is geweken, niet meer naar de opvang? En hoe moeten hun ouders dit dan op hun werk uitleggen? Aan de andere kant, we weten nu dat corona via speeksel en snot wordt doorgegeven. Er wordt al tijdenlang gehamerd op het feit: ’Indien er sprake is van symptomen, blijf thuis’. En een snottebel is toch echt een symptoom.

Praat mee

