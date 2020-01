Daghoroscoop 7 januari

VANDAAG JARIG

Na langdurige instabiliteit aan het huiselijk front, crises en misschien ook een scheiding wordt het in 2020 rustiger om u heen. De kans is groot dat u de afgelopen jaar meermalen bent verhuisd, maar dat lijkt voorlopig voorbij. Ook naasten worden rustiger; geniet ervan, zolang het duurt.

RAM

Meer betrokkenheid bij het welzijn van anderen kan uw doen en laten beïnvloeden. Werk achter de schermen en mijd de schijnwerpers, dan kunt u veel doen. Misschien moet u een financieel besluit nemen voor een ziek of ouder iemand.

STIER

U kunt wat humeurig zijn; het ene moment vrolijk, het volgende somber. Als u naar erkenning streeft doet u er het beste aan op de achtergrond te blijven, maar zorg er wel voor dat superieuren weten wat u doet. Blijf in de liefde geduldig.

TWEELINGEN

Focus op persoonlijke doelstellingen en idealen. Verwacht geen hulp van vrienden of collega’s. Een ingewikkelde zaak waarbij een naaste is betrokken kan u ontregelen, maar u zult er weinig aan kunnen doen. Forceer niets.

KREEFT

Vriendschap is belangrijk voor u en u zult zich dan ook graag aansluiten bij een groepje gelijkgestemden om een speciaal project in gang te zetten. Vergeet, als u zich inzet voor een gezamenlijk doel, niet uw eigen wensen.

LEEUW

Geef uw professionele leven meer aandacht. Een presentatie wordt goed ontvangen als u gelooft in hetgeen u naar voren brengt. Omgaan met meerderen verloopt vandaag soepel. Uw liefdeleven kan echter een kneuzing oplopen.

MAAGD

Het onbekende fascineert u en vandaag is en perfecte dag om u in nieuwe materie te verdiepen. Het zal nuttig zijn om dat samen met iemand te doen die al langer bezig is of waardevolle contacten heeft. Tevens een goede dag om te reizen.

WEEGSCHAAL

Geef liefde en u krijgt de bewondering waaraan u waarde hecht. Financieel kunt u wat ontregeld zijn door belastingen of een aanstaand huwelijk. Koester niet langer wrok over een liefde die voorbij is; u heeft ervan geleerd.

SCHORPIOEN

De nadruk ligt op zakelijke en persoonlijke relaties waarbij vooral vrouwen een dominante rol spelen. Hoewel u de fijne nuances van een juridische kwestie begrijpt kan het u moeilijk vallen u daarbij neer te leggen.

BOOGSCHUTTER

U weet anderen voor u te winnen als uw ideeën van goede smaak getuigen. Accepteer de uitnodigingen die u krijgt; er kan een nieuwe liefde uit voortvloeien. Pas op voor iemand die een emotioneel beroep op u doet.

STEENBOK

Als u niet heel voorzichtig bent krijgt u met hoge onkosten te maken. Overweeg uw aankopen zorgvuldig en vraag u steeds af of u iets wel echt nodig hebt. Investeer liever in liefde en vriendschap met een gebaar dan met champagne.

WATERMAN

Uw verschijning is van belang als u een afspraak hebt met iemand die u romantisch wel ziet zitten. Geef wat geld uit aan uzelf. Beslis niet te impulsief als u een verhuizing overweegt. Wees steeds bereid uw mening bij te stellen.

VISSEN

Het liefst zult u alleen opereren, maar helaas kunnen anderen daar anders over denken. Doe wat er van u wordt verwacht en zorg ervoor dat u de namen van uw klanten onthoudt. U weet hoe u problemen moet oplossen; doe dat dus.

