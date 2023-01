’Iedereen die de Holocaust zwaar overdreven vindt verplicht naar bijles sturen’

Vanmorgen werd ik wakker met dit bericht: „Bijna een kwart (23 procent) van de Nederlanders geboren vanaf 1980 denkt dat de Holocaust ’een mythe’ is of dat het aantal joden dat werd gedood zwaar overdreven is.” Ik doorloop vanaf dat moment zo ongeveer elke emotie. Van ongeloof (een mythe?) tot ontkenning (dat moeten dan echt de jongsten zijn) en door naar boosheid (wat dénken die lui wel niet?). Inmiddels ga ik richting verdriet en pure schaamte, want ik stam uit 1986 en dit gaat dus over mijn generatie.

Natuurlijk probeerde ik op de middelbare school meneer Douw van geschiedenis ook op inventieve wijze van z’n lesstof af te krijgen. Mijn interesse in jongens was in die tijd nou eenmaal een stukje groter dan mijn interesse in de historie van ons vaderland. Die was trouwens ten opzichte van andere vakken bovengemiddeld, kun je nagaan. Wat jammer was voor de beste man, want ik kwam nooit meer iemand tegen die zo vol overgave de geschiedenis deelde. Maar ergens drong het toch tot mijn bovenkamer door dat de Holocaust het ergste van het ergste denkbaar was. Mocht je de memo gemist hebben, bij de helft van de middelbare scholieren staat het tegenwoordig niet eens meer op het programma. Breng die geschiedenisles dus als de sodemieter terug in het onderwijs.

Ik schaam me. Als ik denk aan mijn oma die tulpenbollen at en het Rotterdam dat rond haar plat werd gebombardeerd. Als ik denk aan mijn overgrootvader, die aan de nazi’s ontsnapte. Als ik denk aan de overlevenden die nog leven, waarvoor dit bericht als een keiharde stomp in de maag moet voelen. Als ik denk aan de nabestaanden, waarvan de familie letterlijk of figuurlijk nooit meer thuiskwam na het concentratiekamp. Ik schaam me kapot voor zo veel onwetendheid.

De kennis zakt weg, dat gebeurt met informatie die je niet dagelijks nodig hebt. Je hoeft goddank niet meer te weten via welk kamp in Nederland je deportatie stond te gebeuren. Bij het lezen van een boek over de Tweede Wereldoorlog bedenk je soms ineens weer hoe onvoorstelbaar gruwelijk die tijd was. Of bij het luisteren naar een verhaal van André van Duin tijdens de Dodenherdenking op De Dam. Maar dan is er nog een percentage dat de Holocaust ontkent. Ik vraag me af of dit voortkomt uit haat of pure domheid. We schrijven de Holocaust en Tweede Wereldoorlog niet voor niks met hoofdletters, omdat ze historisch gezien zó enorm zijn, dat dit nodig is. Zie het maar als een extra geheugensteuntje, zodat we het niet vergeten.

Wat moet je tegenwoordig doen om tot de botte hersenen door te dringen? TikToks maken met feitjes over de Holocaust, Anne Frank laten vloggen of er een liedje over zingen? Laat ik hier dan maar alvast beginnen, in de hoop dat iemand van ná 1980 dit ook leest. Zes miljoen Joden werden vermoord tijdens de Holocaust. Zes miljoen. Dat is geen mythe, dat is niet overdreven, dat is de ergste misdaad tegen de menselijkheid mogelijk. Zoiets ontken je niet, maar dat erken je en ondertussen kun je er met je hoofd niet bij dat andere mensen dit lieten gebeuren. Dáár denk je over na, in plaats van het in twijfel te trekken.

Staan we voor niks met elkaar op de Dam op 4 mei? Zijn we zonder reden samen twee minuten stil? Ik hoop toch zo van niet. Het lijkt me in ieder geval noodzakelijk dat de kinders eens langsgaan bij de (over)grootouders, als ze er nog zijn. Om de verhalen te horen. Ik ben zelfs bereid om ze om te kopen. Wil je het één dan krijg je ook het ander, dat werk. Een uurtje TikTok? Een uurtje het Dagboek van Anne Frank. Een dag naar een pretpark? Een excursie naar het Verzetsmuseum. Meer dan drie uur naar de nieuwste Avatar kijken? Schindler’s List. Wie weet blijft er dan wat hangen. En tot slot stel ik voor dat we iedereen die de Holocaust zwaar overdreven vindt verplicht naar bijles sturen. In de hoop dat er nog iets te redden valt.

