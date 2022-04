Dagboek van een Minnares deel 338 - ’Ik kreun: Dit mag niet, dit is zó fout’

Vrouw

Frederiek (53): ’Als ik geld aan mijn man moet vragen, vind ik dat lastig!’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Frederiek Beelaerts (53). Ze heeft een hondenhotel in haar huis in Leusden. Ze is 23 jaar getrouwd met Otto (55) en samen hebb...