Rowena (28): ’Tijdens mijn studie aan kinderen beginnen leek me handig’

„Op een jonge leeftijd wilde ik al graag een kindje. Het leek mij handig om tijdens mijn studie aan kinderen te beginnen. Dan hoefde ik namelijk niet bij een baas verlof te vragen. Op mijn eenentwintigste raakte ik zwanger, terwijl ik in mijn tweede leerjaar op het HBO zat. Toen was ik pas een jaar samen met mijn ex-man. Op het moment dat ik eigenlijk zwangerschapsverlof zou moeten krijgen, was het zomervakantie.

Afstuderen

Aan het begin van mijn derde leerjaar raakte ik ongepland zwanger van mijn tweede dochter. Net als mijn medestudenten, wilde ik dat jaar graag afstuderen. Ik nam mijn dochtertje gewoon met mij mee naar school. Zonder vertraging heb ik hetzelfde jaar nog mijn diploma gehaald. Mijn familie stond honderd procent achter mijn keuze om jong aan kinderen te beginnen.

Bijna twee jaar geleden ben ik gescheiden van mijn ex-man. Sinds een jaar heb ik nu een relatie met Melvin. Op dit moment ben ik zwanger van mijn derde kindje. Deze zwangerschap was niet gepland.

Ik was er namelijk van overtuigd dat ik niet meer zwanger kon worden, mede door meerdere miskramen. Maar op een gegeven moment was het toch raak. Hoewel de zwangerschap niet gepland was, is hij zeker wel gewenst.

Huis

Melvin en ik wonen nog niet samen, al woon ik wel gedeeltelijk bij hem. Afgelopen augustus ben ik genoodzaakt met mijn kinderen bij mijn moeder ingetrokken in Maastricht. Voor mijn werk moet ik veel in Amsterdam zijn, waar Melvin woont, dus ik spendeer veel tijd bij hem. Ons doel is om zo snel mogelijk een huis te vinden in de buurt van Amsterdam, waar wij met alle kinderen kunnen wonen.

Melvin en ik hebben afspraken gemaakt over de rolverdeling in het huishouden. Eén van die afspraken is dat Melvin één dag per week papadag heeft, dan zorgt hij ook voor mijn kinderen. Op deze manier kan ik voor mijn werk buitenshuis afspraken maken. Alles wat die dag gepland staat, regelt Melvin, van koken tot de kinderen naar zwemles brengen.

Planning

Verder communiceren Melvin en ik heel goed over het huishouden. Hij doet gelukkig al veel in huis. Zo kookt hij bijna elke avond en doet hij elke dag de was. Als de kinderen heel vroeg wakker worden, gaat hij het bed uit, zodat ik nog even kan blijven liggen.

Verder zijn we van plan om een duidelijke planning te maken elke week, met wie welke taken oppakt. Eigenlijk voel ik mij soms lui, haha. Melvin pakt dingen gewoon heel makkelijk op. Ik vind het heel fijn dat hij uit zichzelf zo veel doet en er ook niet over klaagt.

Ook mijn kinderen helpen mee in het huishouden. Elke ochtend moeten zij hun bed rechttrekken en hun pyjama netjes opvouwen. Als zij hebben gegeten, moeten zij ook hun eigen spullen in de vaatwasser zetten. Ik probeer hen te leren om hun eigen spullen op te ruimen.

Als zij wat ouder zijn, zullen ze ook meer moeten gaan helpen in het huishouden. Dan kunnen ze een zakcentje verdienen door bijvoorbeeld te stofzuigen. Melvins kinderen helpen ook regelmatig in het huishouden. Zo doen zij af en toe de afwas en de was.

Financiën

Melvin en ik hebben ook afspraken gemaakt over de financiën. We betalen allebei de helft van alles. Daarbij hebben wij een spaarrekening voor bijvoorbeeld vakanties, waar we beiden even veel op storten. Over grote uitgaven communiceren we goed met elkaar.

Zodra we een huis hebben gekocht, hebben we een gezamenlijke rekening waar we lasten van kunnen betalen. Daarnaast hebben we ook allebei een persoonlijke rekening. Ik vind dat een vrouw best een eigen rekening kan hebben waar een man niet op mee hoeft te kijken. Ik hoef niet voor al mijn uitgaven verantwoording af te leggen toch? Het is mijn eigen geld.

Ik ben een voorstander van onafhankelijk zijn en noem mijzelf een independent woman. Altijd zal ik ervoor zorgen dat ik genoeg geld binnenkrijg, zodat ik niet afhankelijk van iemand hoef te zijn. Gelukkig lukt dit met mijn eigen bedrijf, waarbij ik vrouwen help met het starten en laten groeien van een eigen bedrijf.

Hierover heb ik ook een boek geschreven: The future CEO is female. Dit is de ultieme gids voor vrouwen om je eigen bedrijf te starten en geld te verdienen. Zo kunnen wij allemaal onafhankelijk zijn!”

