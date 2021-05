'Mooiste Meisje' Eva verloor haar zoon Jim (7) bij een auto-ongeluk

Eva van Ast: „Ik zie mijn deelname aan het programma ook als een eerbetoon aan mijn overleden zoontje Jim.” Ⓒ Rias Immink

Morgen gaat Jaap Jongbloed voor de honderdste keer op zoek naar Het Mooiste Meisje van de klas; dat meisje waar bijna alle jongens stiekem verliefd op waren. De eerste uitzending kwam in 2008 op televisie en anno 2021 is het nog steeds een succesformule. VROUW bezocht vier ’meisjes’ uit dit seizoen en eerdere edities. Dit is het verhaal van Eva van Ast (43). Zij was begin dit jaar in het programma te zien. Eva is getrouwd met André en samen hebben ze twee zoons van 17, 10 en een zoon die in 2018 overleed, toen hij 7 was.