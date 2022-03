’Het voelde alsof het doodsvonnis van mijn kind al was getekend’

Premium Binnenland

MS-patiënt Peter vast in Moskou door sancties: ’Woensdag verloopt visum’

Verlaat Rusland, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken met klem aan Nederlanders. Maar voor Peter van Straalen uit het Brabantse Gerwen is dat nog geen optie. De MS-patiënt is herstellende van een stamceltransplantatie in een kliniek in Moskou en kan niet direct weg. Hij moet nog afwachten...