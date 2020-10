Daghoroscoop 28 oktober

VANDAAG JARIG

Werkzaamheden die u al vanuit huis verricht, zoals het geven van workshops of lezingen, zullen de komende 2 jaar toenemen. Zorg dat uw werkomgeving praktisch is ingericht en eigentijds. Warmte is goed voor u; woont u in een koud klimaat, kleedt u dan warm in de winter. Bezoek de sauna.

RAM

Een goed moment voor bijscholing op elk gebied. Schrijf u in voor een cursus of avondopleiding. Ook een geschikt moment voor contact met collega’s of lotgenoten. Ga vanavond in op een spontane uitnodiging; laat u verrassen.

STIER

Breng uw financiën op orde en verdiep u in een onderneming waarin u eventueel wilt investeren. In uw persoonlijk leven kan het een gedenkwaardige dag worden; angst of onzekerheid wordt naar de achtergrond gedwongen.

TWEELINGEN

Als u niet eerder deel hebt uitgemaakt van een organisatie of groepering moet u toch eens de voordelen daarvan in overweging nemen. Oriënteer u via relaties en bezoek een kennismakingsbijeenkomst. U moet u niet afsluiten.

KREEFT

Een prima dag om op banenjacht te gaan. Beperk u niet tot een reactie op een advertentie; gebruik ook uw relaties. Een aanvullende opleiding in bijv. economie of management kan nodig zijn. Zie veranderingen als een soort dynamo.

LEEUW

U kunt voor iets worden uitgenodigd dat in uw ogen nogal onbenullig is, maar dat toch de moeite waard zal zijn. Er kan u een verrassing wachten. Let op uw gezondheid; u neigt naar vatbaarheid voor griep, of stress bedreigt uw welzijn.

MAAGD

Zet de puntjes op de i van hetgeen u onder handen hebt. Doe tevoren goed uw huiswerk als u gaat solliciteren. Dit is geen dag om risico’s te nemen; u zult zich het meest op uw gemak voelen in een stabiele positie. Pas op voor kouvatten.

WEEGSCHAAL

Waarschijnlijk bent en blijft u in een uitstekend humeur en anderen zullen zich daaraan optrekken. Door iemand aan het lachen te maken kunt u zich een conflict besparen. Neem het initiatief en laat zien dat u kunt aanpakken.

SCHORPIOEN

Met geduld overwint u alles en als u daarvan een voorbeeld wilt zien zal zich dat binnenkort openbaren. Verwen uzelf met iets moois; een kille ruimte wint aan warmte met wat bloemen. Bewijs op de werkvloer uw betrouwbaarheid.

BOOGSCHUTTER

Er kan extra werk van u worden verwacht. Grijp de kans om te schitteren in de ogen van meerderen die niet snel tevreden zijn. Een leuk telefoontje zal u vrolijk stemmen; een weerzien lijkt veelbelovend en opwindend.

STEENBOK

Werk achter gesloten deuren. U houdt er niet zo van in het middelpunt te staan en zult juist vandaag liever op de achtergrond blijven. Iemand met een onvoorwaardelijk vertrouwen in u kan een geheim verklappen.

WATERMAN

Een voorspoedige dag als u politiek actief bent. Zet agendapunten op papier voor de komende verkiezingen. Een collega kan een heel goede vriend worden. Wendt u voor een onpartijdig advies tot een oude bekende.

VISSEN

Een intieme relatie kan moeilijke tijden beleven. Het is niet het beste om alles maar op z’n beloop te laten. Neem de leiding als de ander ontwijkend doet, maar wees niet te dominant. Reageer op het werk onderkoeld op geruchten.