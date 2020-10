Open brief aan pedo-activist Nelson Maatman

Het gaat allemaal om Nelson Maatman zelf. En wat jíj vindt dat moet kunnen. Met kleine kinderen. Je gaat zelfs zover dat je vindt dat er een politieke partij voor moet worden opgericht. Ik ben ook voor vrije meningsuiting in jouw geval. Het is voor ouders heel goed om te weten dat er een pedofiel in hun omgeving woont. Dan kunnen ze hun kind(eren) beschermen. In die zin zeg ik: ’Dank Nelson Maatman, dat we weten met wie we te maken hebben’.

Pedofiel

Want pedo-activist betekent in jouw wereld gewoon ’pedofiel’. Je wint er geen doekjes om. Je stelt zelfs: ’Kinderen van 2 à 3 jaar oud zijn ’ontwikkeld genoeg’ om te bepalen of ze seks willen hebben’. Oei, Nelson. Ik, moeder van drie kinderen, heb nogal moeite met die uitspraak en ben heel blij dat mijn kinderen - toen ze 2 à 3 jaar oud waren - Nelson Maatman niet zijn tegengekomen. En ik denk dat jij daarmee ook blij moet zijn.

Want wie op die manier aan mijn kinderen komt, zou daar zelf niet ongeschonden vanaf zijn gekomen. Daar zou ik een gevangenisstraf voor over hebben, Nelson Maatman. Net als de mensen die de straat opgingen om duidelijk te maken dat ze willen dat kun kinderen tegen jou en de jouwen beschermd moeten worden, Nelson Maatman. Want wat jij denkt met kinderen te mogen doen, laat - gezien je uitspraken - geen twijfel. Je brengt een klein mens schade toe door hem dingen op te leggen - want een kind zal moeilijk ’nee’ kunnen zeggen tegen een volwassene die hem dwingt tot zaken waaraan hij niet toe is.

Internaat

Nelson Maatman, ik kan je niet uit de droom helpen, daarvoor zit je te diep vast in je fantasie dat dit allemaal normaal is en moet kunnen. Maar laat me je dit vertellen. Als kind zat ik op een internaat met veel kinderen die seksueel misbruikt zijn. Misbruikt, ja. Want zo heet het als volwassenen hun seksuele wensen aan kinderen opleggen. Als kinderen meedoen in die wens, is dat erg. Dat houdt in dat ze op jonge leeftijd in seksueel opzicht gedeformeerd in het leven staan.

Mijn mede-internaatbewoners konden dat vaak redelijk uitleggen tijdens de groepssessies. Waar de diepe wonden die het misbruik in hun leven had geslagen dan bovenkwamen. Het geen vertrouwen meer hebben in de medemens. De zelfhaat vanwege het geen ’nee’ kunnen zeggen. Ook al wisten ze toen ook wel dat ze daartoe niet in staat waren geweest.

Zelfhaat

Het gevoel ’waardeloos’ te zijn. Een gebruiksvoorwerp, niet genoeg van belang om in emotioneel opzicht rekening mee te houden. Hoe dat alles uitmondde in zelfhaat. Suïcidale neigingen. Zelfmutilatie. Deze jongeren leefden in een persoonlijke hel, Nelson Maatman. Een hel die door mensen zoals jij wordt gecreëerd. Ik ben die mensen blijven volgen en zag ze uitgroeien tot breekbare volwassenen.

Mensen die veel moeite hadden met het leven an sich. Begrijpelijk, als je vanaf het begin van dat leven moet leven met de wetenschap dat je universum een gevaarlijk pad is waarop je niets kunt vertrouwen, en pijn en eenzaamheid - want met wie praat je als kind over die dingen - vaste gegevens zijn. Dan ben je zo bezig met overleven dat voor persoonlijke groei amper ruimte is.

Misbruik

Nelson Maatman, lees eens het boek Een klein leven van schrijfster Hanya Yanagihara. Waarin tot in detail wordt uitgelegd wat misbruik met een leven kan doen. Hoe verknipt je erdoor kan raken. Hoe een leven erdoor verwoest wordt, ondanks intelligentie en een knap gezicht. Maar ik weet: het is tegen dovemansoren. Want jij bent een voorvechter van iets waardoor ik grote wonden geslagen zag worden. Wonden die nooit helemaal zullen helen. Die steeds opnieuw worden opengereten.

En niet alleen op het internaat, ook in mijn latere leven stuitte ik in zeer nabije omgeving opnieuw op een misbruikzaak. Een klassiek geval weer: een volwassene die zich aan kleine meisjes vergreep. Ik zag van dichtbij hoe het de kinderen emotioneel en mentaal misvormde. Hoe het minderwaardigheidsgevoel ze dwars zat in hun groei naar stabiele volwassene. Hoe machtsmisbruik normaal werd in die levens. Ze maakten verkeerde keuzes. Voor foute, enge vriendjes. Voor drugs. Ik zag de ouders lijden. Een hoop schade die er nooit had hoeven zijn.

Slachtofferrol

De veroorzaker van dat leed zat net als jij in de slachtofferrol. Net als zijn vrouw, die het wist. Hij had ze toch geen pijn gedaan? Het was nu toch opgehouden? Maar zo was het natuurlijk niet. Voor deze meisjes zou het nooit meer ophouden. Die zouden de vieze handen altijd blijven voelen. De oude tong in hun kindermondjes. En de rest. Net als jouw slachtoffers, Nelson Maatman. Want zo noem ik de kinderen aan wie jij volwassen seks opdringt: slachtoffers.

Maar nee. Jíj bent het slachtoffer. Jíj moet beveiliging. Really? Mijns inziens moeten de kínderen in jouw buurt beveiliging. Tegen jóu. Zodat ze niet voor hun leven lang beschadigd worden. Maar dat snap je niet. Je snapt dat mensen geschokt zijn, maar niet dat ze agressief worden, vertel je. Je voelt je bedreigd en je wordt ook bedreigd.

Chemische castratie

Dat laatste geloof en begrijp ik, Nelson Maatman. Want jouw ethisch besef is zo vervormd dat je vanuit jezelf waarschijnlijk nooit tot de conclusie komt dat wat je wilt niet kan. Vanuit je slachtofferpositie, want zo doen mensen zoals jij dit, kun je als flikken. Om beveiliging vragen. Om medelijden, zo blijkt uit je interviews. Kinderen misbruiken. Want jij bent tenslotte degene die zielig is. Niemand anders. En vanuit die positie kun je alles flikken.

Ik hoop dat ik je nooit tegen kom, Nelson Maatman. Want al het leed dat ik door misbruik heb gezien, heeft ook bij mij sporen achtergelaten. Ik snap waardoor geschokt zijn tot agressie leidt. Ik voel dat zelf. Ik ben voor het opsluiten van mensen zoals jij. Voor chemische castratie ook. En wie echt diep in mij zou kunnen kijken, komt bij gedachten die ik hier maar beter niet opschrijf. Een waarin velen zich met mij kunnen vinden. Dat blijkt.

De norm

Wij zijn de norm, Nelson Maatman. Wij zijn normaal. Jij niet, jij bent verknipt. Gevaarlijk. Gestoord. Daarom gaan mensen de straat op, Nelson Maatman. Daarom wordt er gedemonstreerd. Daarom worden mensen agressief. Daarom is al dat tumult rondom jou en de jouwen. Omdat we niet willen dat onze kinderen iets aangedaan wordt. Verwond worden. Als gebruiksvoorwerp voor jouw lusten worden gezien.

We willen ze ongeschonden laten opgroeien tot stabiele volwassenen. En voor predators als jij, is geen ruimte. Dus hef die partij op, Nelson. Ga in therapie. En laat kinderen met rust. Voor hun bestwil, maar zeker ook voor de jouwe.