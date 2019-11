Saskia (60): Ik wil nog nagefloten worden!

’Voel’ jij je leeftijd en waarom wel of niet?

„Mijn leeftijd voel ik vooral in mijn lichaam. Op de badrand stappen is tegenwoordig een klus. Moet ik bukken, dan kreun ik. Heb ik lang in de auto gezeten, stap ik stram en stijf als een volbloed bejaarde uit. Je steunt en kreunt wat af als zestigjarige. Als je gaat staan en als je gaat zitten.

En als ik in de spiegel kijk, geloof ik niet wat ik zie. Wie is die mevrouw van middelbare leeftijd?! Met venijnige rimpeltjes langs de bovenlip en vouwen langs de neus. En waarom kijkt er geen man meer naar me op straat?! Omdat ik geen eierstokken meer heb?

Dat schijn je te kunnen ruiken namelijk. Niet vruchtbaar, dus niet interessant. Ik wist uiteraard niet dat die eierstokken er niet meer waren, tot ik een inwendig onderzoek moest ondergaan. De gynaecoloog zocht mijn eierstokken en kon ze niet vinden. ’Ze zijn verschrompeld’, zei ze doodleuk. Ik wist niet eens dat dat kón! Maar goed, ik heb ze niet meer en dus ook geen sjans.

En ik heb geen behoeft aan respect. Ik wil gewoon worden nagefloten in plaats van onzichtbaar te zijn.”

Heb jij beautygeheimen?

„Eigenlijk niet, want niets helpt. Je kunt botoxen tot je een ons weegt, maar je ziet aan iedereen in welke leeftijdscategorie iemand zich bevindt. Het enige wat helpt, is veel lachen. Stralen en iedereen vriendelijk en leuk benaderen, heeft het grootste effect.

Verder: lopen op schoenen waar je op kunt lopen, dus niet strompelen. En je wat verzorgder kleden, in iets langere mouwen en iets langere rokken. Tuttig, maar het helpt.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Ongeveer wel. Meestal iets jonger, maar niet heel veel. Wel vinden ze, net als ik, zéstig heel oud klinken voor mij. Maar als je klein bent, lijk je al gauw wat jonger.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik denk mijn ogen en mijn haar. Ik ben sowieso niet heel ontevreden met het totaalpakket. Ik ben handig in het leuk presenteren van een klein blond vrouwtje met wonderlijke maten, zoals korte armen en een groot hoofd.”

Bekijk ook: Catherine ontdekt dat ze zelf ook niet meer helemaal naturel is

Waar ben je minder blij mee?

„Met mijn dikke neus. En ik vind dat ik lelijke handen heb. Daarom heb ik veel ringen om. Dat leidt af.”

Waar complimenteren mensen jou mee?

„Heel duf: met mijn haar. Ik heb veel haar, maar dan ook overal. Leve de laserontharing. Ik weet sowieso nooit goed wat ik met complimenten aan moet.”

Ben je waar je had willen zijn toen je droomde over ’later’?

„Ik had wel iets meer in beeld willen zijn qua carrière, maar ik ben veel zelfstandiger en succesvoller dan ik had gedacht. Zonder een cent subsidie heb ik al veel succesvolle programma’s gemaakt. Ik doe al mijn hele leven wat ik leuk vind en verdien daar mijn geld mee en dat vind ik geweldig. Ik ben best trots.

O, en het belangrijkste: ik heb twee heel leuke tweevoeters op de wereld gezet, die nu succesvol en zelfstandig door het leven gaan. Dat was pas echt iets wat ik graag wilde. En dat is gelukt.”

Wat houdt je jong?

„Ik spring nog steeds op het toneel in de rondte. En ik zeg of denk nooit: ’Zo ben ik nou eenmaal.’ Dat is de dood in de pot. Ik omarm veranderingen en hecht niet aan tradities en gewoontes. Ik hou van nieuwe muziek, nieuwe zaken. En ik schaam me niet snel.

Ik heb een karakter dat altijd zoekt naar nieuwe dingen, ik ga makkelijk in mijn eentje overal op af en maak makkelijk contact. Ik denk dat dat me jong houdt. Het zit gewoon in mijn natuur.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Dat veiligheid in jezelf zit. En zestig is niet het nieuwe vijftig. Je moet ze pakken als ze laag vliegen. Niet oordelen. Niets verwachten. Ik ben een wandelend tegeltje...”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto's (portret en totaal) naar redactie@vrouw.nl.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.