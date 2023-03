Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Lizzy (43): ’Ik ben blij dat ik al mijn vijanden te lijf ben gegaan’

Door Lizzy Jansen

’Eerst proberen, pas dan kun je zeggen of je iets niet durft!’ Ⓒ Getty Images

Journalist Lizzy (43) was als kind bangelijk en is heel beschermd opgevoed. Toch lukte het haar om zich los te maken van haar vroegere angsten en onzekerheden. Inmiddels is haar mantra: ik durf alles. Ook al betekent dat niet altijd dat het meteen een succes wordt.