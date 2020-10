’Daarom is het soms gewoon beter om geen kind krijgen’

Een petitie van de Beraadgroep verplichte anticonceptie van Cees de Groot, voormalig kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam, die naar de Tweede Kamer is gestuurd ter behandeling deed afgelopen week behoorlijk wat stof opwaaien. Het plan is inderdaad heftig, want vrijwel ieder mens heeft nu het grondrecht om zich vrij voort te planten.

Ik snap de controverse. Bij de meesten, ook bij mij in eerste instantie, roept de term ’gedwongen sterilisatie’ vooral associaties op van griezelige zuiveringsmethodes waarbij nazi’s hele bevolkingsgroepen lieten steriliseren, of iets recenter, het ’geboortebeleid’ van de Chinese overheid in de uiterst westelijke provincie Xinjiang, waar Oeigoerse vrouwen gedwongen worden gesteriliseerd of in het meest gunstige geval een spiraaltje krijgen.

Mishandeling

Het is een lastig vraagstuk, met ontelbare haken en ogen. En dan denk ik aan iets dat ik jaren geleden meemaakte, toen ik de patiëntendossiers van een grote zorginstelling redigeerde. Het is me altijd bijgebleven. Niet alleen door het lezen van het dossier, maar ook omdat het een casus was die veelvuldig werd besproken op de werkvloer. In een van de gezinsvervangende tehuizen die bij de instelling hoorde, woonden acht kinderen uit hetzelfde gezin. Allemaal hadden ze wel een vorm van mishandeling ervaren, waardoor een kind van 12 blijvend blind, doof en invalide was. De vader van het gezin was ’geknapt’ door het huilen van het destijds 6 weken oude kindje, en had het in een impuls tegen de muur aangegooid. Zo een keer in de zoveel tijd kwamen ze de kinderen bezoeken. Moeder was doorlopend zwanger. Als er naar gevraagd werd zei ze altijd - lachend - dat ze ’gewoon doorging tot ze er eentje mochten houden’.

Ik snap echt dat een kinderwens enorm kan zijn. En de discussie ’Wat is nu precies goed genoeg ouderschap’ ís ook een hele lastige. Maar ik ga er maar vanuit dat iedereen het er wel over eens is dat een huilbaby tegen een muur gooien op geen enkele manier onder ’goed genoeg’ ouderschap valt. Natuurlijk: je weet nooit of iemand die nog geen kinderen heeft wel of niet geschikt zal zijn als ouder. Maar er zijn mensen die daarvan wel een hele goede goede inschatting kunnen maken, want ik ga er vanuit dat het besluit om iemand gedwongen op de anticonceptie te zetten niet lichtzinnig zal worden genomen, noch dat er mensen lukraak van straat worden geplukt om gesteriliseerd te worden in een busje langs de weg.

Gok

Maar ik denk niet dat we in extreme gevallen, waarbij sprake is van zware psychiatrische stoornissen, verstandelijke handicaps of ernstige verslavingsproblematiek we - ten koste van kwetsbare kinderen - de gok maar moeten nemen. De schade maar moeten afwachten. Het is misschien wel de grootste les die iedere ouder leert: dat je zelf niet langer de belangrijkste bent in je eigen leven... Wanneer je niet in staat bent om dat in te zien, denk ik dat het zinnig is dat er hulp en ondersteuning is bij het maken van de keus om een ouder te worden. En in het uiterste geval kan, wat mij betreft, die hulp de vorm aannemen van gedwongen anticonceptie. Want soms ben je een betere ouder door juist geen kinderen op de wereld te zetten.