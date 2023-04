De desbetreffende bron vertelt aan Daily Mail dat Madonna alles op alles wil zetten om haar gezicht weer in ere te herstellen. De popster zou namelijk behoorlijk wakker hebben gelegen van de massale commentaren op haar gelaat.

„Madonna ziet en hoort wat mensen over haar zeggen. Vlak voordat haar nieuwe tour begint, wil ze voor haar fans weer meer op zichzelf lijken.”

Reacties

Velen vinden het zonde dat ze zo is doorgeslagen met de ingrepen. Op de Facebookpagina van De Telegraaf reageert Mellie „Zonde van haar, ze was zo’n knappe vrouw. Je wordt oud, dat hoort bij het leven. Wees dankbaar dat je oud mag worden i.p.v. jezelf te verminken en ze draaien er steeds meer in door zoveel jonge meiden. Make up doet wonderen daar heb je botox niet voor nodig, heel jammer in deze tijd om jezelf dat aan te doen.”

Desondanks alle kritiek, krijgt ze nog altijd steun van haar fans. Zo reageert Miranda op de Facebookpagina van De Telegraaf „Meid doe waar je zin in hebt, doe ik ook.” Anderen snappen niet dat Madonna zich zo druk maakt. Miriam vraagt zich op Facebook af: „Ik dacht dat zij altijd zo stellig beweerde dat ze zich niets van de meningen van anderen aantrekt?”

Praat mee

Snap jij dat Madonna zich de kritiek op haar cosmetische ingrepen aantrekt? Gezien alles wat ze al heeft bereikt? Of vind je dat ze de kritiek links moet laten liggen en moet doen waar ze zelf gelukkig van wordt? Praat mee via onze Facebookpagina!

