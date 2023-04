’Met parttimen pak je niet langer alleen jezelf, je benadeelt ook de maatschappij’

Nieuwe generatie

„Eerder deze week hoorde ik het nog op de radio; we kampen met en ongelooflijk tekort aan tand- en huisartsen. Een van de oorzaken? De nieuwe generatie werkt het liefst parttime. Vrouwen hebben daar helemaal een handje van. Beroepen waar vrouwen in oververtegenwoordigd zijn, kenmerken zich door een bizarre hoeveelheid parttimers.

Kindertjes gevlogen

Voordat de kindertroefkaart wordt getrokken; die gaat niet altijd op, integendeel. Ook jonge vrouwen die nog volstrekt kinderloos zijn, rollen na hun studie direct een parttimebaan in. Gaan ze daarna samenwonen en komen die kinderen er, gaan daar nóg meer uren af. En zo hebben we te maken met een groep vrouwen die in het hele leven geen week fulltime gewerkt heeft, want ook als de kindertjes eenmaal uitgevlogen zijn, blijken die extra dagen vrij in de week toch wel lekker.

Niet heel slim

’Ieder z’n eigen keuze’, zou je kunnen denken. Tot op zekere hoogte is dat ook zo. Doe wat je niet laten kunt. Persoonlijk vind ik het ongelooflijk dom om jezelf afhankelijk te maken van het salaris van je partner en ik vind het ook niet heel erg slim je eigen ontwikkeling on hold te zetten om een paar jaar blokkentorens te bouwen en fruithapjes te pureren. En was het maar voor die paar jaar kindertijd. Het is veel langer, vaak zelfs een leven lang.

Toeslagen

Parttime werken kan als je het mij vraagt niet langer consequentieloos. Want waarom zou de overheid jou toeslagen moeten geven als jij gaat scheiden? En dan kun je wel naar je ex-man wijzen en zeggen dat het een beslissing van jullie samen was, maar wel een beslissing die in zijn voordeel uitpakt, hij kan namelijk nog wél voor zichzelf zorgen als jullie uit elkaar zijn. Had je toch anders moeten aanpakken he?

Schrijnende situaties

Met parttimen pak je in deze tijd niet langer alleen jezelf, je benadeelt er ook de maatschappij mee. In vrijwel alle sectoren komen we arbeidskrachten tekort en dat gaat er de komende jaren niet beter op worden. Vooral in de zorg en het onderwijs kan dat voor schrijnende situaties gaan zorgen. Wie gaat onze ouders verzorgen? Wie gaan onze kinderen opleiden? Wie gaat óns verzorgen?

Geen doorslaand succes

En maar mopperen dat overal van die lange wachtlijsten zijn. En maar afgeven op de kwaliteit van het onderwijs, waar ze vooral uit alle macht het personeel binnen proberen te hengelen en te houden. De overheidscampagne om parttimers over te halen een paar uur meer te gaan werken, is vooralsnog geen doorslaand succes. Onbegrijpelijk als je beseft dat als deeltijdwerkers slechts vier uur per week extra gaan werken, de tekorten nagenoeg zijn opgelost.

Hand in eigen boezem

De schuld wordt nu weer bij onze arbeidsmarkt gelegd, die zou zijn ingericht op parttime werkende vrouwen. Maar wanneer steken we nou eens hand in eigen boezem en geven we toe dat dit ook is wat we willen, al die vrije tijd en de luxe van niet hoeven werken (want er is voldoende gezinsinkomen). Wanneer geven we toe dat we er liever niet over nadenken hoe we het gaan oplossen als de relatie strandt en jij en je kinderen in armoede moeten gaan leven? Het is allemaal niet heel slim, echt niet. Maar wel lekker relaxed voor nu…”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.