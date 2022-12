Moet er een vuurwerkverbod komen?

Uit een peiling van AVROTROS blijkt dat 54 procent van de deelnemers een vuurwerkverbod ziet zitten. Van de overige respondenten zou een kwart alleen vóór een verbod zijn als de gemeente zorgt voor een vuurwerkshow, zoals de gemeente Amsterdam dit jaar doet. Alleen knalvuurwerk verbieden vindt 9 procent van de deelnemers een goed idee. Vuurwerkvrije zones ziet slechts 4 procent zitten. Er zijn inmiddels minstens zeventig gemeenten die dit soort zones hebben ingesteld, waaronder Breda. Onder andere de gemeente Haarlem, Heemstede en Bloemendaal hebben al een totaalverbod doorgevoerd.

Vuurwerkverbod

Veel huisdieren worden bang van de harde knallen die op oudjaarsdag te horen zijn en komen daarom piepend en trillend de jaarwisseling door. Een vuurwerkverbod zou mede daarom op zijn plek zijn, vinden Twitteraars. Daarnaast gebeuren er veel ongelukken tijdens de jaarwisseling en is vuurwerk slecht voor het milieu. Redenen genoeg voor velen om een vuurwerkverbod in te voeren, al is niet iedereen het daarmee eens.

Geen vuurwerkverbod

Vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling is traditie en dat moeten we zo houden, zeggen weer andere Twitteraars. Dat er ongelukken gebeuren, vinden zij geen reden voor een verbod: mensen moeten gewoon bewuster met vuurwerk omgaan. Ook geloven sommigen niet dat een verbod effect zal hebben.

Reactie

Els vindt dat een vuurwerkverbod vandaag al ingevoerd mag worden.

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling, vindt Kim. Goede voorlichting is wat haar betreft een betere oplossing.

Twitteraar @MLeli2 snapt niet waarom sommige mensen vinden dat het verbod te ver zou gaan.

Joop gelooft niet dat een vuurwerkverbod iets uit zou halen.

Christina en haar hond zijn voorstanders van een verbod.

Praat mee

Vind jij dat er een vuurwerkverbod moet komen? Omdat huisdieren er last van hebben en veel mensen gewond raken? Of vind je van niet, omdat vuurwerk traditie is? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

