Joep Verboeket: ’Ik word gelukkig van anderen helpen’

Tip 1: Check het keurmerk

„De eerste tip die ik mee wil geven: let op of het een erkend goed doel is. Een goed doel heeft een CBF-keurmerk, dat aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Dit keurmerk houdt ook volledig bij waar de donaties naartoe gaan, hoeveel geld er écht wordt besteed aan het goede doel en hoeveel bijvoorbeeld aan administratie en salarisposten.”

Tip 2: Ontdek jouw interessegebied

„Ook kun je via hun website een korte test van vier minuten doen, om er zo achter te komen welk goede doel nou echt bij je past. Je kunt aan de hand van enkele korte vragen het juiste goede doel vinden binnen jouw interessegebied. Denk hierbij aan dieren, onderwijs, kinderhulp of een medicijn tegen een bepaalde ziekte zoeken. Ook krijg je een goed beeld van wat de organisatie doet.”

Tip 3: Tijd is goud

„Jouw tijd is goud waard. Als je meer wilt doen dan geld geven, dan is vrijwilligerswerk een goede optie. Nederland heeft een breed scala aan vrijwilligerswerk om uit te kiezen, zowel structureel als tijdelijk.

Juist in coronatijd hebben veel mensen het zwaar, bedrijven die draaien op vrijwilligers kunnen in de problemen komen. Oude mensen zijn eenzamer dan ooit doordat er niet zoveel bezoek mag komen als eerst. Daarom zijn vrijwilligers zo belangrijk.”

Als je meer wilt weten over vrijwilligerswerk in Nederland, kun je hier kijken.

Tip 4: Kijk over de grenzen

„Wil je het internationaler zoeken? Ook dat is mogelijk. Zo kun je denken aan werken met zwerfdieren in bijvoorbeeld Griekenland, of helpen op Afrikaanse scholen. Voor meer informatie kijk je op deze link.”

Tip 5: Reserveer geld

„Tenslotte kun je voor jezelf nagaan of je maandelijks een vast bedrag wilt geven, of eens in de zoveel tijd geld aan je favoriete goede doel doneert. Al met al zijn alle goede doelen blij met een beetje belangstelling en geld. Daarom, juist in deze onzekere tijden, is het goed om stil te staan bij wat je wel en niet kunt missen.”

Kinderfonds MAMAS

„Samen met tweeduizend lokale mama’s in Zuid-Afrika helpen wij vijftigduizend van de meest kwetsbare kinderen. We helpen ze vanaf de geboorte, totdat ze een baan hebben gevonden en voor zichzelf kunnen zorgen. Ik kan heel erg slecht tegen onrecht, dat is ook de reden dat ik voor dit goede doel ben gaan werken. Het maakt mij heel erg gelukkig om anderen te helpen. En er zijn zo ontzettend veel goede doelen om uit te kiezen!”