Achter het nieuws Manon (39) heeft een twee- en een drieling én schreef een kookboek

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

„Op school hoor ik dat ze aan andere kinderen uitleggen dat groente heel gezond is. Dan laten ze vol trots de snackboxen zien die ik voor ze heb gemaakt. Ik vind het heel leuk om te zien dat alle energie die ik erin heb gestoken nu ook zijn vruchten afwerpt.” Ⓒ Good Cook

Manon Proper (39) en haar man Jorn hadden al een tweeling, toen Manon opnieuw zwanger raakte. Een derde kindje, precies wat ze wilden. Maar toen bleek tijdens een echo dat er niet één baby, maar drie kleintjes groeiden in haar buik. Het was even wennen. Inmiddels woont het gezin met vijf kinderen (inmiddels 7 en 5 jaar) in Boedapest, waar mama tussen alle bedrijven door ook nog de tijd vond om een kookboek te schrijven.