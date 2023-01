Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Carla (58) viel op eigen kracht 83 kilo af: ’Mijn hometrainer doe ik nooit meer weg’

Door Daisy Heyer-Markos Kopieer naar clipboard

’Het grappige is: mijn huisarts en ik sporten nu bij dezelfde sportschool.’ Ⓒ Sasha lambert

Dat lukt je nooit... Ja, dat was ook de gedachtegang bij Carla Leenen (58). Toch wist zij haar leefstijl te veranderen en is ze nu supersportief én enorm afgevallen. Carla is getrouwd, heeft twee zoons (24 en 21) en werkt als backoffice-medewerker bij een woningbouwcorporatie.