’Mijn man weigert buiten te roken’

Lieve Sabine, ik ben bijna 35 jaar getrouwd met een man die een pakje per dag rookt. Hij is ooit twee jaar gestopt maar daarna ook weer begonnen. Slecht voor hem, maar ook voor mij. Mijn arts raadt me met klem aan om rokerige ruimtes te vermijden. Mijn man zou dus niet meer binnen moeten roken. Echter, ik krijg het niet aan zijn verstand gebracht. Hij doet nu alleen een raampje open. Maar, dan nogheb ik er last van. Praten helpt helaas niet want hij zegt niks. Ik wil hem niet dwingen te stoppen maar er moet wel wat veranderen. Wat te doen?

Sabine: „Het is toch ongelofelijk dat zijn verslaving het wint van zijn verstand! Hoezo kan hij het niet opbrengen om jouw leven draaglijker te maken? Ik vind het best coulant van je dat je hem niet dwingt te stoppen. Het is namelijk nogal smerig om met een roker te moeten leven. De zure geur hangt altijd om hem heen, ook al zou hij niet binnen roken. Maar dat hij vervolgens weigert om zijn sigaretje buiten te roken, vind ik ronduit stuitend. ’Ik vroeg dood dus jij ook’ lijkt zijn insteek. Zo lang hij binnen rookt, zou ik voor mezelf kiezen en dan dus niet ’gezellig’ bij hem blijven zitten. Jammer voor hem, maar vooral verdrietig voor jou dat je een man hebt getroffen die zijn eigen genot ver boven jouw gezondheid plaatst. Nogal egoïstisch, toch? Hoe dan ook, sterkte!”

Heb je ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem o.v.v. Lieve Sabine

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.