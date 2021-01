Voorstelrondje: ’In het begin had ik erg veel last van hoofdpijn’

„Drie jaar geleden zag mijn sportvriendin Christel de VROUW Lekker in je vel-challenge langskomen. Sindsdien doen wij elk jaar mee, voornamelijk om even te resetten. In de decembermaand eet je toch vaak wat meer en in januari moet je weer in een bepaald ritme komen. Het werkt heel goed als je het jaar start met zo’n challenge.

Wederom dus samen met Christel. Het helpt ook enorm om het samen te doen. Soms ben je niet helemaal zeker van een recept maar kan de ander je aansporen om het gewoon te proberen. Zo stond er ergens deze week pap op het menu voor in de ochtend. Daar moest ik echt nooit iets van hebben, maar Christel heeft me toch aangespoord om het te maken en te proberen, en het viel me enorm mee!”

Hoofdpijn

„De challenge bevalt tot nu toe heel erg. Wel had ik in het begin van de challenge, vorige week dinsdag, erg veel last van hoofdpijn, maar dat komt natuurlijk doordat alle suikers mijn lijf aan het verlaten waren. Een dag later was het al een stuk minder en nu is het helemaal weg.

Ik heb drie puberzonen en een man die niet alles altijd lusten. Soms is het dus even puzzelen met de gerechten die ik klaarmaak. Vooral mijn zoons oefenen nog weleens kritiek uit op de maaltijden, maar als zij écht iets niet lusten, maak ik voor hen wat anders of doen ze dat zelf. Alle mannen in huis houden bijvoorbeeld niet van champignons, dus maak ik voor hen een andere groente klaar.”

Cheatday

„Afgelopen zaterdag had ik het even zwaar, omdat ik me had voorbereid op een Sin Saturday, dus een soort cheatday. Toen ik vervolgens een smoothie met 70 procent groenten en spinazie-bananenpannenkoekjes zag staan, werd ik daar niet zo blij van. Vooral dat laatste is niet zo aan mij besteed. Maar toen ik de recepten van de tweede week zag, werd ik weer wat blijer, dat is meer mijn smaak. Ik kijk uit naar de weken die nog komen gaan!”

