Weekhoroscoop 26 - Er staat je een financiële meevaller te wachten, Kreeft!

Ram

Liefde: Je hebt weinig geduld met je partner, de meest onschuldige gewoontes die je geliefde al jaren heeft kunnen je nu plotseling enorm irriteren. Gelukkig is het maar van korte duur en besef je al snel dat het eigenlijk nergens over gaat.

Financiën: Impulsiviteit is deze week je grootste valkuil. Zonder erover na te denken dat er ook nog andere rekeningen moeten worden betaald geef je zomaar een smak geld uit aan iets dat je niet eens echt nodig hebt.

Werk: Gedoe op het werk valt niet direct op te lossen. Elke stap die je nu in die richting onderneemt, mislukt. Richt je liever op de zaken die wel al goed gaan, dat zet nu meer zoden aan de dijk.

Persoonlijk: Blijf kalm zonder je emoties op te kroppen.

Stier

Liefde: Jij en je geliefde halen het beste in elkaar naar boven. Een romantische, gezellige week is op handen.

Financiën: Als je verwikkeld bent in een rechtszaak of andere zaken die in verband staan met wetten of verzekeringen zullen deze goed voor je uitpakken.

Werk: Het is niet ondenkbaar dat je een nieuw contract zult tekenen. Voordat je je handtekening zet is het wel verstandig om je af te vragen of dit werkelijk is wat je wilt.

Persoonlijk: Dit is een goede week voor vriendschappen. Geven en nemen is prima in balans, vooral op emotioneel gebied. Er is sprake van oprechte wederzijdse belangstelling.

Tweelingen

Liefde: Iets wat je partner zegt of doet kan je helemaal in het verkeerde keelgat schieten. Blijf vooral kalm, hoogstwaarschijnlijk gaat het om een misverstand.

Financiën: Financieel sta je er goed voor. Er zijn geen onverwachte kosten te verwachten en zelf heb je ook alles prima onder controle. Je spaarrekening groeit gestaag.

Werk: Mogelijk heb je wat hulp of advies nodig van iemand die meer ervaring heeft dan jij. Durf hier ook gerust om te vragen, je zult er veel van opsteken.

Persoonlijk: Je draagt het hart op de tong wat niet door iedereen wordt gewaardeerd. Eerlijkheid is een mooi iets maar ook tact is niet onbelangrijk.

Kreeft

Liefde: Binnen de relatie slaat de sleur toe en ook de woning kan wel weer een opfrisbeurt gebruiken, vind je. Je bent op alle fronten toe aan verandering en vernieuwing. Tijd dus om je partner even wakker te schudden.

Financiën: Een financiële meevaller zorgt ervoor dat je maandlasten iets omlaag gaan. Niet veel, maar alle beetjes helpen.

Werk: Iemand op je werk bezorgt je een waardevolle eye-opener waardoor je anders naar bepaalde zaken gaat kijken.

Persoonlijk: Een vriend of vriendin brengt je op nieuwe ideeën of neemt je mee op sleeptouw. Dit komt als geroepen, heerlijk even eruit!

Leeuw

Liefde: Je hebt behoefte aan wat extra sturing van je partner. Altijd fijn om samen even te kunnen sparren en hem of haar om advies te vragen.

Financiën: Hoewel je graag geld uitgeeft heb je hier nu totaal geen behoefte aan. Je bent met heel andere dingen bezig en shoppen hoort daar even niet bij.

Werk: Je beschikt over veel zelfdiscipline waardoor je nu veel kunt bereiken. Wees concreet in je beslissingen en neem de kortste weg naar succes.

Persoonlijk: Je bent te gedreven om je optimaal te kunnen ontspannen, er staat nog van alles op de agenda dat je deze week nog weggewerkt wilt hebben. Wat let je?

Maagd

Liefde: Je hebt de behoefte om even de diepte in te gaan met je partner. Hoewel dit met emoties gepaard kan gaan is het toch even fijn om alles eruit te gooien.

Financiën: Je bent op dit moment te wispelturig om een definitieve beslissing te nemen. Geld uitgeven is nu dan ook geen goed idee, morgen wil je weer iets anders.

Werk: Er dient orde op zaken gesteld te worden. Een goed gesprek is hier onderdeel van.

Persoonlijk: Je ontvangt zoveel appjes, mailtjes en telefoontjes dat het je niet lukt om alles direct te beantwoorden. Laat je vooral niet opjagen, appen, bellen en mailen is nooit een verplichting en al helemaal niet in je vrije tijd.

Weegschaal

Liefde: Je komt je geliefde graag tegemoet en hebt geen enkele moeite om wat water bij de wijn te doen. Als je op die manier onenigheid kunt voorkomen vind jij het allang best.

Financiën: Blijf voorzichtig met geld uitgeven. Vooral sieraden trekken deze week je aandacht. Dure.

Werk: Plan de lastige en langdurige klussen direct in aan het begin van de week. Vanaf donderdag kost het je meer moeite om je concentratie vast te houden.

Persoonlijk: Je hebt de behoefte om je beste vrienden te laten weten wat je voor hen voelt. Een bloemetje is altijd leuk om te geven en te krijgen maar een speciale kaart is ook een aardig idee.

Schorpioen

Liefde: Het feit dat je partner momenteel wat zwijgzaam is wil niet direct zeggen dat hij of zij iets te verbergen heeft. Wees vooral niet te achterdochtig.

Financiën: Een nieuwe hobby of liefhebberij neemt je zo in beslag dat je bereid bent hier ook flink wat geld aan uit te geven. Wees voorzichtig, de kans dat de interesse van korte duur is, is groot.

Werk: Je wordt overvallen door schoonmaakwoede en opruimdrift. Zowel thuis als op je werk wil je dat alles brandschoon en keurig netjes is.

Persoonlijk: Hoewel je dol bent op je vrienden trek je oppervlakkige gesprekjes nu heel slecht. Je hebt zelfs de neiging om je telefoon even helemaal uit te zetten, je kijkt liever een spannende film of documentaire.

Boogschutter

Liefde: Hoewel je geliefde vooral geïnteresseerd is krijg je het al snel op je heupen wanneer hij of zij vraagt wat je gaat doen, waar je naartoe gaat en wanneer je weer terug denkt te zijn.

Financiën: Je komt een item tegen dat nostalgische gevoelens bij je opwekt. Is het verstan-dig om het te kopen of zul je er misschien toch snel op uitgekeken raken? Volg je gevoel.

Werk: Je werkt het liefst zelfstandig, op je eigen manier, in je eigen tempo en zonder ver-antwoording af te moeten leggen aan derden. Als je meer verantwoordelijkheid wilt is nu een goed moment om hier met je werkgever over te praten.

Persoonlijk: Je doet graag iets voor een ander maar wel als je hiertoe zelf het initiatief neemt. Wanneer anderen het vragen voel je je nu snel voor het blok gezet.

Steenbok

Liefde: Je hebt het idee dat je partner je minder aandacht geeft. Hoewel je hier misschien gelijk in hebt doet het gelukkig niets af aan zijn of haar gevoelens voor jou.

Financiën: Dit is een ideale week om de administratie te doen, alles weer even op de rit te zetten en eventuele foutjes eruit te filteren.

Werk: Dit is geen goed moment om op de voorgrond te treden. Doe even pas op de plaats en besteed meer aandacht aan achterstallig of voorbereidend werk.

Persoonlijk: Neem wat meer tijd voor jezelf. Dit is een fijn moment voor zelfreflectie. Je zult jezelf er beter door leren kennen en beter weten wat je wilt.

Waterman

Liefde: Dit is een goed moment om de lucht te klaren en onuitgesproken gedachten, gevoe-lens of andere zaken bespreekbaar te maken. De behoefte aan een schone lei is bij allebei aanwezig.

Financiën: Je hebt de neiging jezelf te belonen met iets moois. Doe dit alleen als je het je financieel ook werkelijk kunt permitteren.

Werk: Er komt weinig uit je handen. Niet omdat je geen zin hebt, je kunt het gewoon even niet opbrengen. Wellicht is het fijn om een paar vrije dagen op te nemen.

Persoonlijk: Je kunt wat last hebben van stemmingswisselingen. Geef je er gerust aan toe. Zolang je anderen er niet mee lastig valt is het prima om alle emoties even te doorlopen.

Vissen

Liefde: Bezitsdrang en jaloezie kunnen je parten spelen. Zelfs als je weet dat deze emoties niet terecht zijn kan het je moeite kosten één en ander onder controle te houden.

Financiën: Reparaties in huis kosten meer dan je had verwacht. Vervelend, maar gelukkig wel goed op te vangen.

Werk: Een verandering op de werkvloer pakt gunstig voor je uit. Je was sowieso toe aan ver-nieuwing dus dit komt als geroepen.

Persoonlijk: Een vriend of vriendin houdt je bewust of onbewust een spiegel voor. Een waar-devolle ervaring waar je absoluut je voordeel mee kunt doen.