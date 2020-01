„Dit keer is mijn moeder zo hard gevallen, dat de roestvrijstalen hondenvoerbak waar ze op terechtkwam, is geplet”, vertelt mijn vriend treurig. Het is het zoveelste verslag dat ik van hem krijg na een val van zijn moeder. Ze woont al zo’n twintig jaar in een 55+ woning, is bijna negentig en valt de laatste tijd zo’n twee, drie keer in de week.