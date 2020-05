Sekswerk is nu onverantwoord!

Ⓒ Rem van den Bosch

Sigrid Schellen (33) is sekswerker. Vorig jaar kwam haar eerste boek uit en interviewde Sabine Leenhouts de Vlaamse voor VROUW Magazine. Toentertijd verklapte ze al dat het werk als prostituee echt haar droombaan is. In Nederland mogen sekswerkers pas weer vanaf 1 september aan de slag. Hoe gaat het nu met Sigrid en hoe doen ze dat in België?