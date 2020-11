Is de boete voor het niet dragen van een mondkapje terecht?

Per 1 december wordt de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes ingevoerd voor iedereen van dertien jaar en ouder. Uit navraag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de boete voor het niet naleven van de nieuwe mondkapjesplicht 95 euro wordt, net als de rest van de coronaboetes.

Uitzondering

Ook voor contactberoepen geldt de plicht, met uitzondering van sekswerkers en klanten die een behandeling krijgen aan hun gezicht. Die uitzondering geldt ook voor mensen die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

In tegenstelling tot de eerste coronaboetes die vroeg in de crisis werden uitgedeeld, loop je geen risico op een strafblad. Daarvoor is het bedrag te laag. Toch is niet iedereen het eens met de mondkapjesplicht.

Iris is niet overtuigd van de werking van een mondkapje.

Ingeborgh is het daarentegen eens met de nieuwe maatregel.

