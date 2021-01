’Ik val op oudere vrouwen’

Oké, ik val op vrouwen die slimmer of ouder zijn dan ik. Dat is al zo sinds ik jong ben. Op de lagere school keek ik graag naar Dynasty, vanwege Linda Evans die de rol van Krystle Carrington speelde. Misschien wel mijn eerste crush op een oudere vrouw. Op de middelbare school werd ik verliefd op mijn docente Engels. Ik was vijftien, zij was denk ik ergens midden twintig. We gingen met de klas naar de film Cocoon, we zaten naast elkaar en ik kon haar lichaam voelen zonder het aan te raken. Er zat een scène in de film waarin een marsvrouwtje seks heeft via lichaamsuittreding. Beetje vreemd misschien, maar voor een puber rete-interessant. Dus ik dacht: als dát kan, dan kan alles… „Nou, ze maken er in ieder geval wel wat van, hé?” giechelde mijn juf naast mij. Ik hoopte nog dat haar aurastralen en die van mij zouden samensmelten in een spetterende finale boven de bioscoop, maar dat gebeurde helaas niet.

Spinnen

Na de middelbare school begon al snel mijn popsterrenwalhalla. Tenminste, als ik van wat jongere meisjes zou hebben gehouden, maar ik had meer interesse in hun moeders. Overal waar ik optrad, van Berlijn tot Tokio, zag ik zwetende tienermeisjes voor het podium staan. Maar hun moeders zaten buiten kleumend in de auto te wachten tot het concert voorbij was, dus die heb ik nooit gezien.

En nu? Ik heb een aantal vrienden die na enige tijd huwelijk opeens in bed liggen met een jongere vriendin. Een best wel véél jongere vriendin. En ja, de eerste maanden is dat misschien leuk, maar na een jaar begint dat toch wat te schuren en niet alleen letterlijk. „Nee, ik wil niet lekker een uurtje gaan spinnen!”

Oma

Ik vind oudere huizen en auto’s ook mooier, oude bossen spannender, vintage whisky lekkerder en opgewarmde hapjes zijn vaak smakelijker dan het oorspronkelijke gerecht. Dus waarom zou dat niet voor mensen gelden? Als ik in een kledingwinkel sta en de verkoopster zegt: „Ja, dat kledingstuk is helemaal in en hot op dit moment”, koop ik ook liever iets anders. Mijn eigen vrouw is dan wel jonger dan ik, maar ook weer veel slimmer en dus reuze aantrekkelijk voor mij. Toen ze kinderen kreeg, vond ik haar nog spannender dan daarvoor. En het mooie is, ze wordt steeds ouder. Straks wordt ze misschien oma. Dat is me voor nu iets te next level, maar als ik de vrolijke foto’s van Heleen van Royen zie, word ik daar reuzeblij van.

Ik zou, mocht mijn huwelijk in duigen vallen, liever daten met een vrouw van vijftien jaar ouder dan tien jaar jonger. Ik hoop vooral dat we samen oud worden, samen op een bankje, maar het leven kan raar lopen. Hoe het dan verder moet? Dat weet ik ook niet, want dan ben ik zelf zó oud dat er geen vrouw meer voor mij over is.

