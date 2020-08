Ineke (83) ’van het groene huis’: Mijn man (56) zit al jaren gevangen

Ⓒ IRIS PLANTING

Ineke van Amersfoort (83) uit Den Helder heeft problemen met de buren omdat zij haar huis felgroen liet verven. Ze procedeerde tot aan de Raad van State, maar tevergeefs; haar huis moet worden overgeschilderd. Maar niet alleen haar huis is altijd kleurig geweest, want eigenlijk kun je dat van haar hele léven zeggen: „Mijn huidige man is 56 en heeft 25 jaar aan z’n broek gekregen.”