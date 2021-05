Catherine Keyl: Ik heb niet het idee dat we vrijer zijn geworden

Catherine Keyl

Mijn vader was een verzetsstrijder. Ik schreef een boek daarover: Oorlogsvader. Als ik hem vroeg: „Waarom ging je eigenlijk in het verzet”, want zo leuk leek me dat niet, dan zei hij: „Het ging me om de vrijheid van het woord.” Oftewel de vrijheid van meningsuiting. „Dat de Duitsers geestelijk- en lichamelijk gehandicapten, homoseksuelen, zigeuners en joden wilden vermoorden, kon ik niet toestaan.”