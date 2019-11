’Ik gooide mijn trouwring weg na de scheiding’

Mel B. kijkt met genoegen terug op haar actie: „Ik had geen rooie cent, maar dat maakte me niet uit. Ik had mijn vrijheid namelijk terug.”

Gemengde gevoelens

De dag dat ik zelf mijn trouwring afdeed, was er één met gemengde gevoelens. Enerzijds was ik blij dat het scheidingsgedoe afgerond was, anderzijds was ik natuurlijk verdrietig dat het zo gelopen was. Mijn trouwring ligt nog altijd in mijn juwelenkistje. Ik ben van plan om ‘m aan mijn dochter te geven als ze 18 wordt.

Net als mijn collega S. die van haar trouwring een andere ring laat maken voor haar dochter. De initialen van haar en haar ex blijven er nog wel in. ,,Dat is voor mijn dochter natuurlijk wel leuk”, aldus S.

(T)rouwdag

