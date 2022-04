Begrijp jij dat vrouwen niet meer bij Vandaag Inside willen zitten?

Johan Derksen vertelde dinsdagavond in de uitzending hoe hij ooit een dronken bewusteloze vrouw heeft achtergelaten. „Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op zo’n bank en er stond zo’n grote kaars en die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan.” De andere gasten aan tafel moesten lachen om de bekentenis van Derksen.

In de uitzending van woensdagavond schaaft Derksen zijn verhaal bij. Hij vertelt dat hij de vrouw niet heeft gepenetreerd met de kaars, maar deze rechtop tussen haar benen heeft gezet.

Tafeldame

Presentatrice Margriet Vroomans liet op Twitter weten dat ze hoopt ’dat geen enkele vrouw meer te gast wil zijn in dit ranzige programma waar een verkrachter de lachers op zijn hand krijgt’.

Schrijver en columnist Roos Schlikker heeft via Twitter laten weten dat ze per direct opstapt als tafeldame bij het programma.

Angela de Jong schuift vanavond wel aan bij Vandaag Inside. De Jong zei in Op1 de uitspraken van Derksen „echt walgelijk” te vinden. Vanavond gaat de Jong de kritiek op Derksen bespreken. In Goedemorgen Nederland zei de Jong: „Ik zat gisterenavond bij Op1, ik zit nu bij jullie. Als ik een vent ben, dan zit ik daar ook gewoon en dan zeg ik het in zijn gezicht.”

De reacties op de uitspraken van Derksen zijn negatief. Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt de uitspraken van Derksen ’ontluisterende televisie’. Hamer zegt dat de uitspraken denigrerend en kwetsend zijn voor de mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Mannenpraat

Collega M. vindt het typische mannenpraat van Derksen. „Het had niet op televisie mogen komen, maar ik sta er niet van te kijken dat Derksen dit zegt. You love it or you hate it.”

Twitterreacties

Ook op Twitter begrijpen mensen de uitspraken van Derksen niet. Engeli ziet het als een zwaar misdrijf in plaats van een jeugdzonde.

Agnes vindt dat alle mannen moeten vertrekken en niet alleen de tafeldame.

Volgens Susanne Smit reageert Schlikker met haar aankondiging op de tweet van Margriet Vroomans die vrouwen opriep niet meer in het programma te verschijnen.

Praat mee

