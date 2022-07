Kijk jij uit naar de zomervakantie?

Monique zegt in haar Instagram Stories: „Bij sommigen van jullie is de zomervakantie al begonnen. Hier moeten ze nog een paar daagjes naar school.” Monique kijkt vooral uit naar de rust die de vakantie met zich mee brengt. „Geen gehaast meer in de ochtend en avond voor zes weken. Word ik dus heel blij van.”

Vakantie lijkt voor Monique niet heel lang geleden. Op 8 april liet Monique weten via haar Instagram dat ze samen met haar zoon André en ex André Hazes Junior een paar weken ertussenuit ging. Ze reisde met haar gezin af naar Amerika.

Dat Monique nu zo aftelt naar de zomervakantie kan voor sommige ouders herkenbaar zijn. Geen gehaaste ochtenden meer met aankleden en broodtrommels vullen en schema’s om rekening mee te houden. Er is geen vaste tijd om op te staan en er is genoeg tijd om leuke dingen te doen met het gezin.

Voor andere ouders kan de vakantie nog wel even op zich laten wachten. Bovendien: niet iedereen heeft zes weken vrij om voor zijn of haar kinderen te zorgen. Het kan een hoop geregel met zich mee brengen. Opa’s en oma’s over de vloer om op de kinderen te passen, buitenschoolse opvang of spelen bij vriendjes.

Voor Suzan is een zes weken lange zomervakantie een probleem. Volgens haar is het spreiden van deze vakantie een goed idee.

Saskia kijkt ontzettend uit naar de vakantie met haar kinderen.

