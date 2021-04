Op onze VROUW-redactie bespraken we vanmorgen het onderwerp voor deze PRAAT MEE. De vraag was in eerste instantie ’Accepteer jij jezelf zoals je bent, met al je onvolkomenheden…?’ Al pratende kwamen we er achter dat het eigenlijk bij die toevoeging al mis gaat. Want hoezo heb je onvolkomenheden? Ten opzichte van wie of wat? En is het alleen maar body positivity wat we moeten bespreken? Want het lijkt door de huidige beeldcultuur iets veel groters te worden dan alleen het lichaam. Want accepteer je rimpels, smalle lippen, huid zonder al die lagen make-up, haar zonder weelderige extentions?

De beste vraag is dus: Accepteer jij jezelf zoals je bent?

Dat negatieve zelfbeeld komt met name door de onrealistische voorstelling van lichamen die we via bijna alle mediakanalen zien. Met name door social media krijgen we voortdurend een vrijwel onhaalbaar schoonheidsideaal voorgeschoteld waardoor dus 8 op de 10 vrouwen zich minderwaardig over hun eigen uiterlijk voelen.

Body Positivity is niet alleen de liefde voor je eigen lichaam maar vooral ook het respect voor dat van anderen. Zo is auteur van het boek Op je lijf geschreven Mayra Louise al jaren een van de frontvrouwen voor een positievere kijk op eigen en andermans lichaam. „Positief zijn over je eigen lichaam maakt je niet ’body positive’, de manier waarop je naar andere lichamen kijkt, is wat de doorslag geeft. In je hoofd, of zelfs hardop, iemand naar beneden halen omdat ze een hangbuik, onderkin of putjes heeft, is niet bepaald #bodypositive.”

Omdat het zo’n ontzettend interessant onderwerp blijft, besteden we er vanmiddag een Clubhouse-sessie aan. Dus mocht je daar mee willen praten dan kan dat ook!

Praat Mee

Accepteer jij jezelf zoals je bent? Laat het ons weten via onze VROUW Facebookpagina of praat vanmiddag om 16.00 live mee via Clubhouse!