Wat eten wij vandaag? Een big veggie carbonara!

Benodigheden

4 courgettes

zonnebloemolie

500 g spaghetti

6 eierdooiers

250 g pecorino

peper in overvloed

Bereidingswijze

Stap 1

Snijd de courgettes met een mandoline in mooie ronde plakjes van 3 mm dik en bak ze in de zonnebloemolie goudbruin. Zet apart.

Stap 2

Kook de spaghetti beetgaar in een pan met water met zout. Klop de eierdooiers, pecorino en de peper door elkaar in een schaal die groot genoeg is voor het hele gerecht. Proef om te weten of de pasta gaar is. Tevreden? Haal de pasta uit het water en laat uitlekken.

Stap 3

Stort de gekookte pasta in de schaal met de eierdooiers en meng goed.

Stap 4

Voeg meer peper toe en roer de gebakken courgette erdoor. Serveer direct.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.