Geen gekleurd bosje stro? Zo verzorg je je lokken ’t beste op vakantie!

Om schade te beperken, is voorkomen altijd beter dan genezen. Door zon, zout, chloor- en zeewater heeft het haar in de zomer best wat te verduren en daarom kan extra verzorging uit een tube, pot of flesje zeker geen kwaad.

Voedende boost

Alleen shampoo gevolgd door een conditioner is niet meer genoeg qua verzorging. Uitgedroogd strohaar snakt naar een keratinebehandeling of een masker als extra voedende boost.

Tip: wrijf het masker goed in het haar, wikkel een handdoek eromheen en ga zo slapen. De volgende dag uitspoelen en voilà: zijdezacht haar is de beloning!

Gegarandeerd glans

Spoel na een duik in het zwembad of in de zee het haar altijd grondig uit met shampoo, gevolgd door een conditioner die het lekker zacht maakt. Een eventueel leave-in serum om het haar te ontwarren en makkelijker door te kammen, is ook geen overbodige luxe. Datzelfde geldt voor haarolie dat pluizen tegengaat en garant staat voor een mooie glans.

Een dagje geen tijd om het haar te wassen of wordt het sneller vet in de zomer? Dan is droogshampoo een uitkomst en kan de coupe zeker nog een dag of drie mee.

SPF-factor voor je haar

Haar droogt uit en raakt verkleurd door de zon, dus het is zaak daar iets aan te doen. Naast het dragen van een pet of hoed is het geen overbodige luxe om een beschermende haarspray of olie met SPF-factor aan te brengen (bij de huid doe je dat immers ook) of het haar op te steken of in een staart te dragen.

Besef ook op dat de zon de hoofdhuid kan verbranden bij een strakke scheiding in het haar. Maak in de zomer zo min mogelijk gebruik van een krultang en föhn (laat het haar aan de lucht drogen) omdat het haar ’s zomers gevoeliger is voor de hitte.

Hoofdhuidmassage

Toch stylen? Doe dit dan op een lage temperatuur of slaap ’s nachts met vlechten in. Een hoofdhuidmassage zorgt voor extra doorbloeding en zo kunnen het haar en de hoofdhuid sneller herstellen van de zonnestralen.

Meer VROUW

Dit artikel staat in de bijlage ZOMER (in juli en augustus bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.