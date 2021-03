Slaap je slecht? Dan zou het hier weleens aan kunnen liggen!

„Sommige mensen hebben aanleg voor slecht slapen en verhoogde stress en dat kan er al voor zorgen dat iemand minder goed slaapt. Het niet synchroon leven aan je biologische klok is ook een belangrijke uitlokker van slecht(er) slapen. Dat betekent onder meer dat wanneer je lichaam eigenlijk moe is en wil slapen, je toch nog iets gaat doen waardoor je niet gaat slapen. Denk bijvoorbeeld aan nog even doorwerken of tot laat op visite gaan. Overdag een ’inhaalslaap’ doen is ook een trigger om het slecht slapen te onderhouden. Je gaat ook dan tegen je biologische klok in.”

Opsloomfase

„Twee tot drie uur voordat je naar bed gaat zou je eigenlijk moeten beginnen met de opsloomfase. Je moet je dan fysiek en mentaal ontspannen. Veel licht is dan ook niet bevorderlijk voor het slapen gaan. Je zou eigenlijk het licht moeten dimmen in de opsloomfase. Te veel en te fel licht zorgt ervoor dat je oog een signaal geeft aan je biologische klok dat het nog geen tijd is om te ontspannen. Dat zorgt ervoor dat het melatoninehormoon onderdrukt wordt. Dat hormoon wordt aangemaakt in het donker, maar wanneer dat niet gebeurt kom je minder goed in slaap.”

Blauw licht

„Blauw licht is het meest van invloed op de onderdrukking van de aanmaak van het melatoninehormoon. Daarnaast is ook de intensiteit en de duur van het licht van belang. Dus hoe langer je je voor het slapen blootstelt aan vel blauw licht, hoe moeilijker je in slaap komt. De nachtstand op telefoons haalt alleen het blauwe licht uit het scherm. Dat is wel beter, maar als je alsnog voordat je gaat slapen lang op je telefoon zit, kom je minder goed in slaap. Daarnaast ben je op een verkeerd moment actief. Je krijgt veel prikkels en daardoor komt je brein niet tot rust.”

Menopauze

„In de menopauze gebeurt er van alles met je hormonen. Tijdens de menopauze is de kans op slapeloosheid 1,5 tot 2 keer hoger. Andere factoren tijdens de overgang die ervoor zorgen dat je slechter slaapt kunnen nachtelijk zweten en opvliegers zijn.”

Stimuleren

„Om beter te kunnen slapen is het van belang om vaste in en uit bedtijden te hanteren en niet te lang op bed te blijven liggen. Gemiddeld is dat voor een volwassene tussen de 7 en 8 uur slaap per nacht, maar kan ook wat korter of langer zijn. Het is belangrijk dat je dit ritme altijd volhoudt. Langer in bed blijven liggen is slecht voor je slaaphygiëne en voor je biologische klok. Je brein ’denkt’ dan dat je de volgende dag minder hoeft te slapen. Daarnaast is het van belang dat je geen koffie of thee meer drinkt na 15.00/16.00 uur. Kruidenthee kan daarentegen geen kwaad. Vermijd alcohol en zware maaltijden voor het slapen.”