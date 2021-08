Premium Het beste van De Telegraaf

Column ’Er zijn van die dagen dat je denkt: waar doe ik het allemaal voor?’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

’Daarom is menselijk contact zo belangrijk. Je leeft ervan op.’

Van de week was de première van de Rocky Horror Show in de Stadsschouwburg in Amsterdam, zoals u maandag op de pagina Privé kon lezen. Een raar, dubbel gevoel: leuk om iedereen weer eens te zien na twee jaar, maar ook angstig: een grote groep mensen dicht bij elkaar had ik lang niet meer meegemaakt.