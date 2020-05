Madonna deelt nieuwe naaktfoto en pareert kritiek

„En tegen degenen onder jullie die op wat voor manier dan ook beledigd zijn door deze foto, wil ik zeggen dat ik met succes ben afgestudeerd aan de universiteit van ’kan me niets schelen’. Bedankt dat jullie naar mijn diploma-uitreiking zijn gekomen”, schrijft Madonna erbij.

In het verleden kreeg de zangeres al vaker een golf kritiek over zich heen als ze weer eens haar kleren uit had getrokken voor een Instagrampost. Dit keer lijkt Madonna vooral veel steun te krijgen, onder anderen van collega Katy Perry. „Oh mijn God, ik heb me net ingeschreven voor dat college”, schrijft zij in de comments.

Madonna zal ook wel andere zorgen aan haar hoofd hebben, nu onlangs haar sterrenadvocaat is gehackt en allerlei waardevolle en gevoelige documenten zomaar op straat kunnen komen te liggen.