Daghoroscoop 26 april - Sterrenbeeld Tweelingen: Er dreigt een scène!

VANDAAG JARIG

Naarmate de kosmos voor minder stress zorgt in jouw dagelijks leven zal je je steeds beter voelen, al kunnen vriendschappen verwateren. Jij zal je meer gaan interesseren voor religie, filosofie, studie en buitenlandse reizen. In het najaar kan een hartprobleem aandacht vragen

STERRENBEELD RAM

Het vermogen om je beknopt te kunnen uiten zal jou goed van pas komen als je de hele dag professioneel moet communiceren. Ook geschreven tekst, inclusief verkoopbulletins zal er baat bij hebben, evenals belangrijke literatuur.

STERRENBEELD STIER

Iets ongebruikelijks kan je uit jouw dommel doen ontwaken. Er kan ruzie dreigen, misschien met schoonfamilie omdat jij iemand jouw onvoorwaardelijke steun hebt gegeven. Een vlaag van inspiratie kan het begin zijn van een nieuw project.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Het kan een dag van ups en downs worden. Zorg voor een gevarieerde dagindeling zodat je verveling tot een minimum beperkt. Wees heel voorzichtig als je verwikkeld bent in een gecompliceerde romance. Er dreigt een scène.

STERRENBEELD KREEFT

Het zal vandaag geen moeite kosten veranderingen door te voeren maar reken wel uit welke als eerste aan bod moeten komen. Een aanbod om van carrière te wisselen moet nader onderzocht worden. Bestudeer alle facetten ervan.

STERRENBEELD LEEUW

Het kan een ingewikkelde dag worden. Uiteenlopende zaken als reizen, studie, culturele normen en waarden kunnen aan bod komen. Ga aan de slag en doe wat jij kan om vorderingen te maken. Helaas lijkt er ook sprake van spanningen.

STERRENBEELD MAAGD

Indrukwekkende gebeurtenissen kunnen je het nodige leren over hetgeen zich in de wereld afspeelt en in jouw leven in het bijzonder. Een geschikt moment om je te oriënteren over een studie. Een verandering zal jou bevredigen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Maak gebruik van de kracht die de kosmos jou vandaag biedt. Herzie wat veranderd moet worden om de nieuwe doelen en wensen te realiseren die voor financiële stabiliteit kunnen zorgen. Beïnvloed zelf al jouw zaken.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Maak een verstandig programma van fitness oefeningen en een dieet, zodat jij zeker weet dat je bij de les blijft qua gezondheid. Richt je zo nodig op de kleine dingen die gedaan moeten worden en houd het bij bestaande routine.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een gelukkige kosmische verbinding geeft jou het vermogen om met leiderschap om te springen en de vaardigheid om research te doen. Een botsing van planeten kan voor een intense en gepassioneerde sfeer zorgen en veel energie.

STERRENBEELD STEENBOK

Een ongebruikelijke droom kan de sleutel zijn tot de problemen waarmee jij de laatste tijd kampt. Deel de droom met een objectief iemand. De wens om op reis te gaan kan sterk worden en jou naar een reisbureau dirigeren.

STERRENBEELD WATERMAN

De kosmos versterkt jouw vermogen je te concentreren. Dankzij jouw sterke wilskracht lijkt niets onmogelijk terwijl je anderen goed zal weten te motiveren en enthousiasmeren om vooruit te komen. Jouw populariteit neemt toe

STERRENBEELD VISSEN

Ongerechtvaardigde angst kan jouw dag verzieken en voor stress zorgen. Wat je ook gaat doen, maak geen schulden; als je iets begeert wat jij niet kan betalen, maar je wil niet langer wachten, ga dan na of het niet veel te duur is.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.