’Ik zie mijn moeder alleen nog uit schuldgevoel’

Mijn moeder en ik hebben al jaren een ingewikkelde relatie. Dat komt omdat er vroeger in haar jeugd veel is gebeurd. En dat heeft de nodige schade aangericht.

En die schade is bij mijn moeder dusdanig dat een goede relatie voor ons niet is weggelegd. Eigenlijk onderhoudt ze met niemand een goede relatie. Het gaat altijd maar korte tijd goed. Dan is ze even superclose met die persoon om hem/haar vervolgens weer de deur te wijzen. Dat heeft ze ook talloze keren met mij gedaan.

Moodswings

Thuis hebben we echt onder die moodswings geleden. Maar boos op haar zijn, kan ik niet. Want ik weet waar die schommelingen vandaan komen. Er zijn in haar gezin zoveel verschrikkelijke dingen gebeurd, daarbij vallen mijn jeugdproblemen in het niet.

Dat is dan ook de reden dat ik haar blijf zien. Uit medelijden. Want gezellig zijn die bezoekjes niet. Zodra ik bij haar thuis ben, vertelt ze me namelijk van alles wat ik niet wil horen. Die buur heeft dit gedaan, de andere buur weer dat. Terwijl die gisteren bij wijze van spreken nog haar beste vrienden waren.

Gescheiden

Hetzelfde doet ze bij mijn vader, van wie ze is gescheiden. Nog altijd staat hij voor haar klaar en toch brandt ze hem altijd af. En dat wil ik gewoonweg niet horen. Want mijn vader is mijn steun en toeverlaat.

Hij is mijn vader en moeder in één. Degene aan wie ik mijn gevoelens kan vertellen - zonder dat hij ze tegen mij gebruikt - en degene waarmee ik de stad in ga om nieuwe kleding te shoppen.

Uit zelfbescherming

Maar mijn moeder vind ik eigenlijk alleen maar zielig. Ze is zó alleen, logisch want ze blijft iedereen wegduwen. Mijn vader, haar kinderen, verdere familieleden, buren... Uit zelfbescherming, omdat er vroeger zoveel is gebeurd.

Mensen blijven me ook maar pushen. ’Het is wel je moeder’, zeggen ze dan. Maar zo voelt het al heel lang niet meer. Natuurlijk is ze mijn moeder, maar voor moeder-dochter-dingen heb ik eigenlijk nooit bij haar terecht gekund.

Verjaardagen

Het is dat haar uitnodigingen voor verjaardagen verplichte kost zijn. Maar eerlijk? Ik wil haar er eigenlijk helemaal niet bij hebben, want er komt altijd ruzie of in ieder geval irritatie van. Maar dat zou ik uit schuldgevoel nooit aan haar toegeven.

