Daghoroscoop 17 december

VANDAAG JARIG

Hoewel geld, ook voor u, belangrijk is, weet u dat het niet zaligmakend is. Belangrijker is, dat een mens de steun krijgt die hij nodig heeft, de bescherming en aanmoediging krijgt wanneer hij daar behoefte aan heeft en de juiste mensen ontmoet. Dat is rijkdom, dat hebt u in de loop der jaren geleerd.

RAM

Als u doet wat u het liefste doet komt de financiële beloning vanzelf. Met enig nadenken overwint u beperkingen en oude barrières. Een nieuwe romance is niet onwaarschijnlijk als u er voor openstaat. Houd onbetrouwbare mensen op afstand.

STIER

Geef geen aanleiding als u niet het onderwerp wilt zijn van een stroom van geruchten. Uw persoonlijke of professionele reputatie loopt gevaar als u niet discreet bent. Voorkom ruzie met uw geliefde door openhartig te zijn, al kan dat moeilijk zijn.

TWEELINGEN

Werkzoekenden zullen nu geen open deuren naar potentiële werkgevers vinden. Wacht tot nieuwe feiten aan het licht komen als circulerende verhalen in uw nadeel zijn. Een financieel bericht kan een gelukkige doorbraak veroorzaken.

KREEFT

Gebruik uw intuïtie en zesde zintuig om problemen te omzeilen. Laat uw auto een servicebeurt geven voor het kouder wordt. Vijzel uw fysieke kracht op door extra vitamines en mineralen tot u te nemen; dat beschermt u tegen virussen.

LEEUW

U kunt impulsief en gepassioneerd zijn en met de feestdagen op komst tot een aanzoek besluiten. Maak u geen zorgen over de juiste woordkeus; laat uw hart spreken en uw hoofd zwijgen. Kijk naar de vrolijke kant van het leven.

MAAGD

Zoek een betrouwbare koerier als een belangrijke levering op tijd ter plekke moet zijn. Houd met elke vorm van vertraging tevoren rekening. Binnen uw privérelatie kunnen strubbelingen ontstaan. Vraag assistentie als werkdruk te zwaar is.

WEEGSCHAAL

De relatie met jongeren lijkt goed al kan een onopgelost probleem voor enige frictie zorgen. De neiging u te verdiepen in het verleden kan sterk zijn; een goed moment om af te rekenen met oud zeer en mentale beperkingen.

SCHORPIOEN

Zet de onkosten waarmee u volgende maand onherroepelijk te maken krijgt op een rij, voor u het geld laat rollen. Het begin van een jaar gaat vaak met hoge rekeningen gepaard. Let op aanbiedingen als u cadeautjes koopt.

BOOGSCHUTTER

Let extra op uw uiterlijk; u kunt in de spotlights terecht komen. Wees niet bang uw mening te geven over iets wat u ter harte gaat. Men zal naar u luisteren en u zult gemakkelijk mensen mee krijgen. Zorg daarna voor ontspanning.

STEENBOK

Een onverwachte ontmoeting met een vroegere geliefde kan u verwarren en u zult in gedachten teruggaan naar weleer. Misschien vraagt u zich af waarom u toen een andere weg hebt gekozen. Besef dat herinneringen kunnen misleiden.

WATERMAN

Neem invitaties aan; er is veel vraag naar uw gezelschap. Praat niet over geld. Onbetrouwbare lieden kunnen uw pad kruisen en als u niet oppast raakt u betrokken bij een schandaal. Zeg dat u zelf krap zit als iemand geld wil lenen.

VISSEN

Vertraging kan u parten spelen; een misverstand zorgt voor oponthoud of mensen zijn onbereikbaar. Controleer elke afspraak en overeenkomst. Werk onafgemaakte klusjes weg terwijl u wacht op een telefoontje of verbinding.