’Als ik zeg dat hij een jurk mag uitkiezen gaan zijn ogen stralen’

Vandaag kwam Stijn huilend uit school. Zijn hoofdje zat veel te vol, zei hij. Iets waar hij vaak last van heeft. Volgend jaar gaat hij naar het speciaal basisonderwijs in de hoop dat hij minder overvraagd gaat worden en lekkerder in zijn vel komt te zitten. Sinds de diagnose autisme is er een hoop veranderd. Stijn krijgt logopedie om zijn werkgeheugen te trainen, zijn lesprogramma op zijn huidige school is aangepast en hij staat op de wachtlijst voor zowel individuele- als groepstherapie bij een zorgboerderij. De manier waarop ik hem moet benaderen en opvoeden verschilt sterk ten opzichte van zijn grote broer Thomas (11). Het is dagelijks zoeken naar wat Stijn nodig heeft en hoe hij het beste kan groeien.

Er is ook een hoop hetzelfde gebleven. Hij is nog steeds ontzettend creatief, lief, kan heerlijk spelen en heeft een oneindige fantasie. Ik hou nog steeds evenveel van hem en ben oneindig trots op hem.

Zijn taal

Hij worstelt dagelijks met zichzelf en soms valt het echt niet mee. Ik verlies veel te vaak mijn geduld en spreek zijn taal soms nog niet. Het zou voor ons beiden zoveel makkelijker zijn als ik in zijn hoofdje kon kijken. Elke dag leren we samen en proberen we het opnieuw. Tranen lopen over zijn wangetjes als we samen, hij aan mijn hand, naar de auto lopen. Fietsen naar school doen we al maanden niet meer, omdat dat te veel van hem vraagt ondanks de kleine afstand.

Ik zoek naar een manier om zijn tranen te drogen en hem te helpen om zijn hoofdje leeg te maken. Ineens bedenk ik dat hij altijd blij wordt van zich verkleden. Ik vraag hem of hij er misschien blij van wordt als we samen naar de stad gaan. Als ik zeg dat hij dan een jurk mag uitkiezen gaan zijn ogen stralen. ’Heel graag mam!’

Meisje

Stijn worstelt al jaren met het feit dat hij heel graag een meisje wil zijn. Een meisje met lang haar, zwierige jurken en vrolijke rokjes. Dat verlangen wordt met de jaren heviger, maar de angst om uitgelachen en gepest te worden ook.

Thuis loopt Stijn in jurken en is hij zielsgelukkig met zijn kindermake-upkoffer, maar zodra hij naar buiten gaat is hij weer zoals hij geaccepteerd wordt door de buitenwereld. Een jongetje met stoere spijkerbroeken en een T-shirt.

Vanwege zijn autisme kan hij niet goed verwoorden wat hij wil en hoe hij het meisje-willen-zijn vorm wil geven. Het is voor mij onduidelijk of hij (even plat uitgelegd) Fred van Leer wil zijn of Nikkie de Jager. Hij laat inmiddels zijn haar lang groeien en ik heb hem op de wachtlijst (van 2 jaar!) van de genderpoli in Nijmegen laten plaatsen. Ook dit pakken we samen, hij en ik, in kleine stapjes aan. Ik probeer te luisteren naar wat hij wil, ondanks dat hij het niet goed kan verwoorden.

Jurkenjacht

In modezaak WE durft hij eerst mijn hand niet los te laten, maar na wat aanmoediging gaat hij toch door de rekken heen. Al snel hebben we een aantal jurken en rokjes gevonden die hij wil passen. In het pashokje met het gordijn stevig dicht zie ik zijn glimlach weer. Het eerste rokje en jurkje zijn een succes en staan hem fantastisch. Dan volgen er twee die weer terug de winkel in gaan, maar ook de volgende jurk gaat mee naar de kassa. Het winkelmeisje mag komen kijken en het gordijn gaat opzij. Dankjewel lief winkelmeisje, voor je fijne reactie en de houding dat het volkomen normaal en oké is om als jongetje een jurk te passen en je daar heel fijn in te voelen.

Hij huppelt de winkel uit en als ik zeg dat ik denk dat nieuwe schoenen vast heel mooi staan onder zijn nieuwe kleren zie ik de glimlach weer groeien. We vinden roze slippers en witte gympen met zilveren glitters. Ik zie als ik naar hem kijk waar de uitdrukking ’zo blij als een kind’ vandaan komt. Geen vol hoofd meer, even geen worsteling met zichzelf of tegen de rest van de wereld. Twijfelend vraagt hij zich hardop af of hij zo naar school zou willen. Die vraagt hangt voor nu nog even in de lucht. Als ik hem vraag hoe hij gaat reageren als er toch mensen zijn die naar tegen hem gaan doen kijkt hij me angstig, maar vastbesloten aan. ’Dan zeg ik wat jij me geleerd hebt, mama. Ik vind het mooi en ik mag zijn wie ik ben. Dat is toch goed mama?’.

Ik moet moeite doen om mijn tranen weg te slikken. Ik knuffel hem extra stevig en zeg dat ik trots op hem ben en van hem houd.

Daarom deel ik trots deze foto’s van Stijn. Ik vind hem prachtig. Precies zoals hij is. Precies op dit moment.