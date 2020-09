Daghoroscoop 8 september

VANDAAG JARIG

Als Maagd hebt u geen moeite met dienstbaarheid. U heeft een gezond verstand en één van uw talenten, dat niet vaak wordt onderkend, is uw lichaamskracht, niet dat van een gewichtheffer, maar dat van de overlever. Wat er ook gebeurt, u blijft overeind. U zult dat dit jaar meermalen bewijzen.

RAM

Anderen kunnen lastig zijn of juist heel bereidwillig. Tegengestelde berichten kunnen noodzakelijk maken dat u een helder verhaal paraat hebt. U kunt veel pijn voorkomen en een compromis bereiken als u objectief blijft.

STIER

Grijp de kans als die zich voordoet om een kwestie met uw geliefde te bespreken. Het zal u verbazen hoeveel u van elkaar weet en kunt leren. Delegeer meer taken en verantwoordelijkheden aan naasten als u bedolven wordt onder werk.

TWEELINGEN

Een voorstel om een bepaalde manier van werken te veranderen kan tot gevolg hebben dat oudere werknemers zich afzetten tegen jongeren. Vraag u af of u over genoeg energie beschikt om het spreekgestoelte te beklimmen.

KREEFT

U zult de komende tijd in toenemende mate tact en diplomatie moeten inzetten om onaangename scènes te voorkomen. Een onschuldige opmerking kan een ruzie ontketenen die snel het kookpunt bereikt. Tracht anderen niet te tergen.

LEEUW

Spanning kan toenemen door een dringende deadline of onverwacht oponthoud en u voelt zich misschien niet goed genoeg om opgewassen te zijn tegen extra werklast. Laat anderen weten hoe u zich voelt en doe niet meer dan nodig.

MAAGD

Houd mensen in de gaten die zich ten koste van u proberen te bevoordelen. U komt in een periode waarin u het risico op een ongeluk loopt of erbij betrokken kunt raken. Sporters moeten extra op hun hoede zijn voor blessures.

WEEGSCHAAL

U kunt in een controverse terechtkomen tussen een huurder en verhuurder. Een poging om een compromis te bereiken zal in eerste instantie niet werken. Als één partij economisch voordeel haalt, verliest de andere partij.

SCHORPIOEN

Uw intuïtie is momenteel een waardevolle gids. Luister naar uw innerlijke stem voor u bij een nieuwe onderneming betrokken raakt. Ook de dromen die u nu hebt kunnen een belangrijk inzicht verschaffen over uw toekomst.

BOOGSCHUTTER

Leg u neer bij de realiteit. Het kan tegenvallen wat u betaald krijgt voor de uren die u hebt gewerkt. Laat het niet merken als u zich gebruikt voelt want dan zal de baas nog zout in de wond strooien. Houd het hoofd hoog.

STEENBOK

Emoties kunnen op en neer gaan, afhankelijk van de invloed die uw omgeving uitoefent. Bent u ten prooi aan een vorm van verslaving dan zult u het vandaag extra moeilijk krijgen. Iemand die zich vergist kan beweren dat u zich vergist.

WATERMAN

Iemand die op zijn strepen staat kan u een paar onaangename uren bezorgen, zeker als u diegene hebt tegengewerkt of tegen de haren hebt ingestreken. Doe een stapje terug, en voorkom dat u gezichtsverlies oploopt.

VISSEN

Door obstakels kunnen de beste plannen mislukken. Innerlijke onrust kan tot gevolg hebben dat u alles wat u moet doen vervelend vindt of saai. Trap niet op tenen van superieuren; om uw doel te bereiken hebt u hun hulp hard nodig.