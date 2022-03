’Opeens diepte de juwelier uit een vergeten bakje mijn ring op’

Premium Columns & Opinie

’Waarom zou zij niet het initiatief nemen om hem met de hand te bevredigen?’

Op mijn spreekuur is seks niet echt een populair onderwerp, maar als het wel ter sprake komt dan is er steevast dezelfde klacht: van haar hoeft het niet zo vaak en hij krijgt er (dus) te weinig van. Als dit zo is, dan ervaren beide partners het wel als probleem. Reden voor mij dus om iets origineels...