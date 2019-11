Daghoroscoop 15 november

VANDAAG JARIG

Nog alleen, of weer alleen, dan zult u zich niet vervelen. Liefde en romantische kansen kunnen overal en nergens opbloeien en juist als u het niet verwacht en met iemand aan wie u nooit hebt gedacht als eventuele partner. Maar van enige stabiliteit lijkt vooralsnog geen sprake komend jaar.

RAM

Afwisseling is het zout in de pap en dat hebt u vandaag nodig. Onttrek u aan vervelende routine en richt u op stimulerend activiteiten. Als u genoeg geld hebt om uzelf wat te verwennen, doe dat dan. Het zal een eind maken aan rusteloosheid.

STIER

Zakelijk lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Stagneren onderhandelingen kan nieuw leven worden ingeblazen. Wees niet bang uw vertrouwen te schenken; zolang u uw best doet, ziet de toekomst er goed uit en dat is de gok waard.

TWEELINGEN

De kans bestaat dat u vandaag verliefd wordt of u krijgt te maken met een wijziging in uw status. Een nieuwe relatie kan tot nieuwe connecties leiden, maar blijf met de benen op de grond. Stort u niet impulsief in iets.

KREEFT

Op de werkvloer kunnen roddels de ronde doen en u kunt zich over van alles verbazen. Neem afstand als mensen zich bemoeien met het leven van anderen. Een nieuwe relatie kan u aanmoedigen u in levensvraagstukken te verdiepen.

LEEUW

Onzekere omstandigheden kunnen op liefdesgebied voor verrassingen zorgen en voor een plotselinge uitdaging op financieel gebied. Uw verlangen naar macht en controle neemt toe en dat kan een partnerschap naar de afgrond brengen.

MAAGD

Een goede verhouding met superieuren helpt u een eind op weg naar succes. Wees bereid te luisteren en aanwijzingen op te volgen. Leg vriendelijk uw ideeën voor die de gang van zaken zou kunnen verbeteren. Geduld is uw sleutelwoord.

WEEGSCHAAL

U wordt gewaarschuwd voorzichtig te zijn, want de weg die voor u ligt is hobbelig. Dat heeft zowel met geld als liefde te maken. Teken geen hypotheek of persoonlijke lening als de kleine lettertjes u niet geheel duidelijk zijn.

SCHORPIOEN

Houd ogen en oren wijd open op deze dag vol gekonkel. Uw intuïtie zal u helpen goed van kwaad te scheiden. Leen geen geld uit; zeg “nee”. Forceer niets ook al lijkt dat verleidelijk. Eis evenmin iets wat moeilijk te geven is.

BOOGSCHUTTER

Financieel kunt u met hobbels en kuilen te maken krijgen. Hoe daarmee om te gaan hangt af van uw vermogen efficiënt samen te werken. Wees flexibel als het om kleinigheden gaat en houd het been stijf als het ethiek betreft.

STEENBOK

Tegenstrijdige meningen kunnen u bewust maken van uw vooroordelen. Doe onderzoek en sta open voor andere meningen. U kunt zich waardevolle inzichten eigen maken. Voor uw gezondheid lijkt een matiger leefwijze nodig.

WATERMAN

Hoewel u overtuigd bent van uw aantrekkingskracht kunt u gevoelsmatig in een achtbaan belanden. Wees voorzichtiger omtrent uw kansen op succes. De meeste belofte houdt een relatie in met iemand die u al lang kent.

VISSEN

Richt uw aandacht op huis en gezin. Bedenk wat u kunt doen om aan te tonen hoezeer u hun steun waardeert. Dat hoeft geen groots gebaar te zijn: bloemen zijn altijd en welkom geschenk, of een boek als iemand graag leest.

