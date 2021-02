7 tips voor een leuke thuisdate op Valentijnsdag!

1. Beamer in de woonkamer

Netflix & Chill… niets zo romantisch als samen een zoetsappige romcom kijken. Of een heel ander genre, wat jullie maar aanspreekt. Met een beamer in de woonkamer, matrassen op de grond, dekentjes en kaarsen wordt het sowieso wel romantisch.

2. Thuisconcert

In de coronatijd zijn er veel artiesten die voor hun webcam gaan zitten en hun concert opnemen. Zo streamt TivoliVredenburg veel concerten die terug te kijken zijn op hun site. Alsof de artiest in je eigen woonkamer staat! Zet het concert aan als achtergrond tijdens het etentje of kijk ernaar op de bovengenoemde beamer.

3. Bier- of wijnproeverij

Nu de cafés gesloten zijn, moeten we zelf de slingers maar ophangen. Dat kan met een zelf ontworpen bier- of wijnproeverij. Kies je favoriete drankjes en laat je date hetzelfde doen. Maak een lekkere borrelplank erbij en borrelen maar! Te veel gedoe voor je? Tip: er zijn genoeg restaurants die dit in deze coronatijd aanbieden.

4. Gamenight!

Als jij en je date beide gezelligheidsdieren zijn, is het leuk een spelletjesavond te houden. Haal bijvoorbeeld wat leuke bordspellen in huis. Zorg er alleen wel voor dat je goed tegen je verlies kan, anders kan de avond nog wel eens pijnlijk aflopen...

5. Bestel een diner bij een restaurant

Liefde gaat nu eenmaal door de maag. Helaas kunnen we niet genieten van een culinaire avond in een restaurant, maar heel veel restaurants bieden een speciale Valentijnsbox aan. Simpelweg even het internet afstruinen en je vindt gegarandeerd een restaurant bij jou in de buurt dat je wensen vervult!

6. Samen koken

Houd je van zelf koken en wil je indruk maken op jouw date met je kookkunsten? Ga dan zelf aan de slag. Het is al helemaal leuk om samen een menu te bereiden. Je vindt enorm veel inspiratie op bijvoorbeeld Pinterest. Schenk een lekker wijntje in tijdens het koken en laat de date beginnen!

7. Rozen of chocolade scoren altijd!

Of jouw Valentijn nu al bekend is of dat de gelukkige nog in het duister tast, een zelfgeschreven kaart met een prachtig boeket rozen of een heerlijk gevulde doos chocolade scoort altijd. Helemaal corona-proof ook!