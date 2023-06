Praat mee: Geef jij borstvoeding in het openbaar?

In Italië mag een moeder gedurende het eerste levensjaar van haar kind borstvoeding geven op de werkvloer. Politica Gilda Sportiello besloot daar gebruik van te maken en gaf haar zoontje Federico afgelopen woensdag borstvoeding tijdens een stemming in het Italiaanse parlement.

Staande ovatie

De actie van Sportiello is vol lof ontvangen. Zo klonk er een luid applaus in het parlement en stromen de positieve reacties op sociale media binnen. „Ik hoop dat dit de norm gaat worden, ook in Nederland. En ook: dat we dit wat minder aanstootgevend gaan vinden”, luidt een reactie op Instagram.

In een Instagrampost deelt de politica haar kijk op de situatie: „Het mag geen enkele moeder verboden worden om borstvoeding te geven als zij dat wil. Vrouwen mogen niet gedwongen worden om vroegtijdig te stoppen met borstvoeding als zij weer weer aan het werk te gaan. Vandaag is bewezen dat dat kan: elke vrouw, als ze dat wil, mag borstvoeding geven op haar werk.”

Niet getolereerd

in het openbaar borstvoeding geven is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend, blijkt uit eerder onderzoek van het Voedingscentrum. Zeker een derde van de ondervraagde moeders gaf aan geen borstvoeding in het openbaar te durven geven. Vrouwen die dat wel deden, werden in bepaalde openbare gelegenheden aangesproken op hun ’gedrag’.

Marjolein Vos, die in 2018 een actie opzette om meer begrip voor borstvoeding te kweken, herkent zich in de uitkomst. ,,Maatschappelijk gezien, is die acceptatie er niet. Moeders en baby’s verliezen hierdoor een stukje vrijheid om op een natuurlijke manier te voeden waar en wanneer dat nodig is,’’ zegt ze tegen het AD.

