Overheerlijke aardbeien met balsamico

Ingrediënten voor 1 liter gelato

600 g volle melk

150 g room 40%

4 eierdooiers

190 g kristalsuiker

40 aardbeien

1 dl aceto balsamico di Modena

blaadjes pepermunt

Grana Padano, geraspt

Bereidingswijze

Bereid de gelatobasis een dag van tevoren. Doe de melk en de room in een pan en breng het mengsel aan de kook. Neem de pan van het vuur zodra het kookt. Klop de eierdooiers en de kristalsuiker in een kom tot een luchtige massa. Giet wat van het warme melk-roommengsel erbij en meng goed door. Giet er vervolgens de rest bij. Doe de gelatobasis opnieuw in de pan en zet terug op een laag vuur, tot je een mooi gebonden geheel krijgt. Laat de gelatobasis afkoelen en plaats een nacht in de koeling. Giet de volgende dag de gelatobasis in de ijsmachine en draai maximaal 30 minuten tot een mooie gelato. Bewaar het ijs op -11 °C. Let wel: gelato is niet geschikt om lang te bewaren, je kunt het ‘t beste meteen opeten. Haal het ook niet te lang voor het serveren uit de koeling.

Was de aardbeien, verwijder de kroontjes en halveer ze. Overgiet ze met de aceto balsamico en laat 20 minuten marineren. Serveer de aardbeien met een bolletje gelato. Werk af met enkele blaadjes pepermunt en de geraspte Grana Padano.

Als dit naar meer smaakt...

Dit artikel stond eerder in VROUW Glossy. Nu ligt VROUW Glossy Opgebiecht Special in de winkels. Deze speciale editie van VROUW Glossy staat weer boordevol gênante momenten, sappige ontboezemingen en herkenbare blunders van onze lezeressen. Ook spraken we met gigolo James, die ons alles opbiecht over zijn afspraakjes met vrouwen. ’Voor mannen ben ik een koning want vrouwen betalen me voor seks’. En fotografeerden we moderne boeren die we het hemd van het lijf vroegen – soms letterlijk. Verder vertellen vijf selfie queens over hun leven online, want waarom posten zij iedere dag foto’s van zichzelf? En natuurlijk ook in deze editie lekker veel badmode, inspirerende reisverhalen en een grote zomerhoroscoop.

Wil je nooit meer een nummer van VROUW Glossy missen neem dan nu een supervoordelig abonnement door hier te klikken.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.