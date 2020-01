Daghoroscoop 29 januari

VANDAAG JARIG

Komend jaar ziet er veelbelovend uit. Financieel gaat het goed en dat blijft zo. U zult gefocust zijn en waarop u focust wordt uw deel. De toekomst heeft veel te bieden. Uw kwetsbare punten zijn: enkels, borst(en) en maag. Veel fysiek ongemak kan worden voorkomen of genezen met een dieet.

RAM

Omstandigheden zijn gunstig voor elke vorm van research en het vergaren van informatie. Ernstige vraagstukken kunnen tot op de bodem worden uitgezocht. Brainstormen zal goede ideeën opleveren. De relatie met familie verbetert.

STIER

Onderlinge verhoudingen zullen vandaag een hoofdrol spelen. Windt u niet op en toon geen rancune. Neem de tijd om de richting te bepalen die u wilt inslaan. Uw partner staat aan uw kant. Kennis is essentieel om succes te behalen.

TWEELINGEN

U zult uw woordje weten te doen en uw intuïtie staat op scherp. Evenwicht en creativiteit zijn de zaken waar het om gaat en voor uw artistieke talent zal aandacht zijn. Verspreid het in wijde kring als u goed nieuws hebt.

KREEFT

Een prima dag om zaken op orde te brengen. Hinderlijke bureaucratie komt u te boven doordat u zich op het juiste moment op de juiste plaats bevindt. Leg de nadruk op kwaliteit, breek oude structuren af en geef nieuwe een kans.

LEEUW

Laat u bij het uitdragen van uw ideeën door uw nieuwsgierigheid leiden en laat u niet door restricties weer houden. Als u deze dag benadert uit een weinig conventionele opstelling, kost het geen moeite om obstakels te overwinnen.

MAAGD

Laat dienstbaarheid uw thema zijn. Probeer het anderen naar de zin te maken, bied steun en advies waar dat gewenst is. Wees diplomatiek en tactvol en ga geen confrontaties aan. Verricht een goede daad door een oudere of zieke te bezoeken.

WEEGSCHAAL

Begeef u op onontdekt gebied en onderzoek wat verborgen is gehouden of achter de schermen plaatsvond. Graaf diep als u een geheim op het spoor bent. Kennis is essentieel voor succes. Start een website of schrijf een artikel.

SCHORPIOEN

Houd het machtsspel in de gaten dat zich om u heen afspeelt. U kunt het met uw plannen ver brengen en financieel succes behalen. U hebt echter met machtige tegenspelers te maken en het is van belang hen niet te beledigen of kwetsen.

BOOGSCHUTTER

Maak een overzicht van hoe de zaken in uw leven verlopen; kijk naar de toekomst en bepaal welk doel u wilt bereiken. U bent sterk genoeg voor de uitdagingen die voor u liggen. Investeer in een goede zaak.

STEENBOK

U krijgt een kans op een nieuwe start. Laat u niet door anderen voorschrijven wat u moet doen. Trek er op uit, maak kennis met nieuwe mensen, zorg voor nieuwe ervaringen en stel u onafhankelijk op. Kom uit voor uw mening.

WATERMAN

Focus op uw financiële situatie. Betaal wat u anderen schuldig bent en in datgene wat u toekomst. Houd uw uitgavenpatroon in de gaten. U zult zich het beste voelen als u omringd bent door alles wat vertrouwd is in uw omgeving.

VISSEN

Een gezondheidskwestie of arbeidsomstandigheid verbetert, zeker als u hard hebt gewerkt of u veel inspanning hebt getroost. U zult ter zake kundig overkomen als u gaat solliciteren of deelneemt aan een zakelijke bespreking.

