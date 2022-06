Veilig dagje strand met de kinderen? De Reddingsbrigade geeft tips!

Een kind kwijtraken kan gebeuren, maar het gebeurt vaak op dezelfde manier. Je kind staat voor je, je werpt een blik op een boek en... je kind is verdwenen.

„Onoplettendheid is vaak het probleem. Een ouder kan even wegdutten of een boek lezen achter een windscherm, en weg zijn ze. Een kind kan hier niet overheen kijken. Als het kind uit jouw zicht is, ben jij ook uit zijn of haar zicht. Ik heb meegemaakt, dat ouders in de ochtend al om 9 uur bij onze post stonden, omdat hun ze hun kind toen al kwijt waren. Het is uiteindelijk allemaal weer goed gekomen, maar op je kind letten voorkomt dit soort vervelende situaties.”

Tip 1: Maak afspraken met je kind

Brokmeier adviseert ouders om, voordat ze aankomen op het strand, al duidelijke afspraken te maken met hun kinderen. „Leer je kinderen dat als ze zoekraken, ze bij een strandtent of een restaurant naar binnen lopen. Veel kinderen mogen niet met vreemden praten, wat ik logisch vind. Maar maak duidelijk bij wie ze wel terecht kunnen als ze hun ouders kwijt zijn.” Brokmeier raadt ouders ook aan om afspraken te maken over waar ze gaan spelen en dat de kinderen niet alleen het water in gaan.

„Als een kind zoek is gaat het vaak ergens huilen, omdat hij of zij van streek is.” Het voordeel van huilende kinderen is volgens Brokmeier dat ze sneller worden gevonden, omdat ze de aandacht trekken. „Als ouders komen melden dat hun kind zoek is, vraag ik eerst: ’Hoe stoer is uw kind?’ Ik heb wel eens meegemaakt dat ik de hele middag met ouders aan het zoeken was naar hun zoontje. Uiteindelijk werd de moeder gebeld door de buurvrouw om te zeggen dat hun zoontje zelfstandig met de trein naar huis was gegaan, omdat hij zijn ouders kwijt was.”

Tip 2: Noteer je telefoonnummer

Sinds een paar jaar heeft de Reddingsbrigade samen met een aantal partners in de zomer de 06-polsbandjes campagne. Ze geven op stranden en andere recreatiegebieden gratis bandjes weg waar ouders hun telefoonnummer op kunnen schrijven. Door deze bandjes met telefoonnummers worden kinderen sneller gevonden.

„We hopen hiermee dat ouders afspraken maken met hun kind terwijl ze het bandje omdoen.” Het telefoonnummer uit het hoofd leren is ook een goede oplossing volgens Brokmeier. „Als een kind een mobiel nummer weet of bij zich draagt op een bandje, scheelt het veel zoektijd.”

Tip 3: Ga op een kenmerkende plek zitten

Zeker op een drukke dag is een goede en overzichtelijke plek vinden moeilijk. „Een vaste zitplek zorgt ervoor dat je kinderen jou als ouder makkelijker terugvinden. Let op dat je niet naast een ijsjeskraam gaat zitten die elk uur verplaatst. Ga liever voor een prullenbak of strandpaal.”

Tip 4: Meld het direct

Brokmeier merkt dat ouders zich niet altijd meteen melden bij de Reddingsbrigade, omdat ze zich schamen. „Een kind kwijtraken kan gebeuren, maar meld het direct. Wij kunnen helpen met zoeken. Er is wel eens een kind gebracht dat zijn ouders kwijt was. De ouders kwamen het kind twee uur later pas ophalen, omdat ze aan het zoeken waren.”

Brokmeier waarschuwt wel dat het belangrijk is dat een van de ouders, of bijvoorbeeld de buurvrouw, op jullie plek blijft zitten. „Mocht het kind zijn of haar weg terugvinden naar de ligplek, dan is het handig als er nog spullen liggen en een ouder bij de plek zit. Als het kind zijn of haar weg terugvindt, ziet hij een van de ouders of bijvoorbeeld jullie handdoeken of parasol.”

Tip 5: Word niet boos op je kind

Als het kind weer is gevonden, merkt Brokmeier dat de emotie vaak hoog zit bij ouders. „Kinderen lopen niet expres weg. Ouders worden vaak boos als een verdwaald kind terugkomt. Ik snap dat ouders gestrest en boos zijn, maar geef je kind een kus en een knuffel. Vaak zijn de kinderen al overstuur, omdat ze hun ouders hebben gemist.”

Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks het strand, van wie er ongeveer honderdduizend kinderen zijn. „Het kan gebeuren dat een kindje zoekraakt. Maar het vraagt van ouders wel verantwoordelijkheid.”

